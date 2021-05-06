В Чериковском районе перезахоронили останки бойца Красной армии

6 мая, Чериковский район /Корр. БЕЛТА/. Останки красноармейца Михаила Градусова, обнаруженные в Эстонии, перезахоронили сегодня в деревне Зори Чериковского района. Как отметили родственники солдата, особенно важно, что их предок вернулся на родину в преддверии Дня Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Градусов родился в 1920 году в деревне Зори Чериковского района, в 1941 году был призван в ряды Красной Армии. Входил в состав 98-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. В 1943 году был награжден медалью "За оборону Ленинграда", а в феврале 1944 года - медалью "За боевые заслуги". Он погиб в июле 1944 года на левом берегу реки Нарва в Эстонии.

Торжественная церемония перезахоронения прошла на гражданском кладбище в деревне Зори. Останки погребли в братской могиле, где уже захоронены четыре безымянных солдата.

"Мой отец рассказывал, что тогда им пришла похоронка. Все знали, что наш Михаил погиб, но никто не ожидал, что через столько лет мой дядя вернется на родину", - поделился племянник погибшего солдата Владимир Градусов.

Останки бойца Градусова были обнаружены в 2020 году поисково-историческим объединением "Верония". По номеру медали "За боевые заслуги", которую обнаружили вместе с останками, поисковики смогли установить солдата. "У нас в альбоме сохранилась всего одна его фотография. Но мы никогда не забывали о нем. Надежды на то, что его однажды найдут, у нас не было. Во время Великой Отечественной войны погибли миллионы. Когда с нами связались и сказали, что нашли дядю, спрашивали, где провести перезахоронение. Я решил, что спустя столько лет солдату нужно вернуться домой", - отметил Владимир Градусов.

Вместе с останками красноармейца поисковики нашли 2 медали, стальной шлем и стальной защитный панцирь. Эти находки передали в Чериковский историко-краеведческий музей - они дополнили имеющуюся экспозицию.

"Мы сегодня хороним героя. Для нас с вами, ныне живущих поколений, все, кто приближал Победу, кто отдал свою жизнь за нее, - настоящие герои. Они преподали нам самый важный урок - по сохранению мира на земле. И мы с вами не имеем права забывать героические страницы нашей истории, мы должны беречь память о тех, кто в настоящем дал нам возможность зваться белорусами", - подчеркнула во время торжественной церемонии председатель Чериковского районного Совета депутатов Анжела Новикова.-0-