В Чериковском районе в 2021 году планируют закупить сельхозтехнику на сумму более Br2 млн

28 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Чериковском районе в 2021 году планируют закупить сельскохозяйственную технику на сумму более Br2 млн. Закупка будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела экономики Чериковского райисполкома Инна Кухаренко.

"В рамках Программы социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области на период до 2025 года в Чериковском районе запланирована реализация комплекса мероприятий. Один из важных аспектов - развитие сельского хозяйства. За счет средств республиканского бюджета в этом году мы планируем приобрести сельхозтехники и оборудования на сумму более Br2 млн. В I квартале сельскохозяйственными организациями приобретено 4 единицы техники на сумму почти Br210 тыс. В марте была сделана предоплата за 2 машины по внесению твердых минеральных удобрений общей стоимостью почти Br54 тыс.", - рассказала Инна Кухаренко.

Кроме этого, ГЛХУ "Чериковский лесхоз" приобрело погрузочную машину стоимостью почти Br90 тыс. В текущем году в Черикове планируется строительство нового торгового объекта. Как отметили в райисполкоме, это позволит улучшить качество жизни горожан, в том числе за счет дополнительных рабочих мест. Строится в районе и жилье - в этом году в Черикове начато строительство 16-квартирного жилого дома. "5 квартир будет построено за счет средств, полученных от платы за пользование предоставленными арендными помещениями государственного жилищного фонда, еще 11 - долевое строительство с использованием господдержки", - рассказали в райисполкоме.

"Выполнение намеченных планов и мероприятий будет способствовать наращиванию экономического потенциала, созданию комфортных условий жизни для граждан, позволит создать дополнительные условия для привлечения и закрепления трудовых ресурсов и инвесторов. Это все очень важно для Чериковского района, земли которого в свое время были загрязнены после взрыва на Чернобыльской АЭС", - отметила Инна Кухаренко.

Чериковский район Могилевской области - один из пострадавших районов после взрыва на Чернобыльской АЭС. "За период действия указа №235 и указа №177 в районе выросло количество коммерческих организаций - на 1 января 2021 года их зарегистрировано 64. Возросло и количество индивидуальных предпринимателей - на начало этого года их зарегистрировано 237. На вновь созданные рабочие места трудоустроены более 200 человек, в том числе в 2020 году - более 40, - подчеркнула начальник отдела. - За 2015-2020 годы на территории Чериковского района было реализовано 18 мероприятий с общим объемом инвестиций почти Br10 млн. Район продолжает жить и развиваться".-0-