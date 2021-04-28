В Чериковском районе в 2021 году планируют закупить сельхозтехнику на сумму более Br2 млн

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 28 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:04 За Благодатным огнем отправятся 11 самолетов В мире
17:47 Белорусы смогут получить бесплатную консультацию зарубежных нотариусов Общество
17:40 Компания Huawei презентовала технологию Intelligent twins "Интеллектуальных двойников" на Международном форуме #GBC Технологии
17:38 "Мы стали частичкой истории" - сотрудники Центра повышения квалификации МВД посетили Дворец Независимости Общество
17:33 "Гомсельмаш" выпустил новый комбайн Экономика
17:31 Спасатели сняли мужчину с ограждения балкона седьмого этажа в Солигорске Происшествия
17:22 БУТБ переводит экспорт полуфабриката "вет-блю" на регулярную основу Экономика
17:21 Народные костюмы, свистульки и вытинанка - выставка мастеров открылась в Витебске Культура
17:12 "Белавиа" с 2 мая возобновляет рейсы в Будапешт Общество
17:05 ФОТОФАКТ: Учение по отработке действий в случае пожара прошло на "Белтаможсервисе" Регионы
17:04 ИП за I квартал внесли в бюджет Могилевской области более Br15 млн Регионы
17:04 Чемпионат по военно-прикладному многоборью проходит на базе 120-й мехбригады Общество
16:53 Институт инклюзивного образования БГПУ празднует 45-летие Общество
16:51 Беларусь и Татарстан активно развивают кооперационное сотрудничество - Головченко Экономика
16:49 СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича Происшествия
16:48 В Витебской области на торги выставлено восемь бань, включая передвижную Регионы
16:45 В Бресте сотрудники ГАИ помогли вернуться домой заблудившейся пятилетней девочке Происшествия
16:39 Белорусские депутаты принимают участие в Глобальной конференции молодых парламентариев по COVID-19 Общество
16:39 Информации о приостановке поставок оборудования Siemens не поступало - Минэнерго Экономика
16:32 Задержанные в октябре 2020 года наркодилеры участвовали в массовых беспорядках - МВД Происшествия
16:24 Три компьютерных томографа установили в стационарах Гомельской области с начала года Регионы
16:21 До отправления в Японию участники Игр должны сдать по два теста на коронавирус Спорт
16:16 Александра Саснович не вышла в основную сетку теннисного турнира в Мадриде Спорт
16:12 Жительницу Пружан ждет суд за оскорбление Президента Происшествия
16:11 Более 50 пасхальных яиц в разнообразных техниках представлено на выставке в БГУ Культура
16:06 С 1 мая повысятся размеры пособий семьям, воспитывающим детей Общество
16:06 В пресс-центре БЕЛТА СМИ смогут наблюдать за общественными слушаниями по лицензии для БелАЭС Общество
16:01 В Беларуси за 15 лет установлено более 700 мест падения самолетов во время ВОВ Общество
15:55 Данные ID-карты будут максимально защищены, и их утечка невозможна - НЦЭУ Общество
15:55 Лучшие топогеодезические расчеты ВС Беларуси определят во время состязаний Общество
Все новости
Все новости
Регионы
28 апреля 2021, 15:39

В Чериковском районе в 2021 году планируют закупить сельхозтехнику на сумму более Br2 млн

Фото из архива
Фото из архива

28 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Чериковском районе в 2021 году планируют закупить сельскохозяйственную технику на сумму более Br2 млн. Закупка будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела экономики Чериковского райисполкома Инна Кухаренко.

"В рамках Программы социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области на период до 2025 года в Чериковском районе запланирована реализация комплекса мероприятий. Один из важных аспектов - развитие сельского хозяйства. За счет средств республиканского бюджета в этом году мы планируем приобрести сельхозтехники и оборудования на сумму более Br2 млн. В I квартале сельскохозяйственными организациями приобретено 4 единицы техники на сумму почти Br210 тыс. В марте была сделана предоплата за 2 машины по внесению твердых минеральных удобрений общей стоимостью почти Br54 тыс.", - рассказала Инна Кухаренко.

Кроме этого, ГЛХУ "Чериковский лесхоз" приобрело погрузочную машину стоимостью почти Br90 тыс. В текущем году в Черикове планируется строительство нового торгового объекта. Как отметили в райисполкоме, это позволит улучшить качество жизни горожан, в том числе за счет дополнительных рабочих мест. Строится в районе и жилье - в этом году в Черикове начато строительство 16-квартирного жилого дома. "5 квартир будет построено за счет средств, полученных от платы за пользование предоставленными арендными помещениями государственного жилищного фонда, еще 11 - долевое строительство с использованием господдержки", - рассказали в райисполкоме.

"Выполнение намеченных планов и мероприятий будет способствовать наращиванию экономического потенциала, созданию комфортных условий жизни для граждан, позволит создать дополнительные условия для привлечения и закрепления трудовых ресурсов и инвесторов. Это все очень важно для Чериковского района, земли которого в свое время были загрязнены после взрыва на Чернобыльской АЭС", - отметила Инна Кухаренко.

Чериковский район Могилевской области - один из пострадавших районов после взрыва на Чернобыльской АЭС. "За период действия указа №235 и указа №177 в районе выросло количество коммерческих организаций - на 1 января 2021 года их зарегистрировано 64. Возросло и количество индивидуальных предпринимателей - на начало этого года их зарегистрировано 237. На вновь созданные рабочие места трудоустроены более 200 человек, в том числе в 2020 году - более 40, - подчеркнула начальник отдела. - За 2015-2020 годы на территории Чериковского района было реализовано 18 мероприятий с общим объемом инвестиций почти Br10 млн. Район продолжает жить и развиваться".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
сельское хозяйство Чечерск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Учение по отработке действий в случае пожара прошло на "Белтаможсервисе"
ИП за I квартал внесли в бюджет Могилевской области более Br15 млн
Фото из архива В Витебской области на торги выставлено восемь бань, включая передвижную
Фото из архива Три компьютерных томографа установили в стационарах Гомельской области с начала года
В гродненском парке десятки семей высадили свои деревья
Фото из архива В бюджет Гродненской области в I квартале поступило свыше Br643 млн
Главное
Фото из архива Миклашевич: менять форму правления в Беларуси нет объективной необходимости
Беларусь и Татарстан активно развивают кооперационное сотрудничество - Головченко
Беларусь делает серьезные шаги на пути к построению цифрового государства - Павлюченко
Люкс-комфорт в Minsk World! Новоселье и специальная акция! Скидка до 120 евро за квадратный метр!
Топ-новости
Парламентская дипломатия должна стать подлинной силой в укреплении мира и доверия - Андрейченко
Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси с 1 мая
Мясникович: необходимо выстраивать новую многополярную модель мировой экономики
"Гомсельмаш" выпустил новый комбайн
"Мы стали частичкой истории" - сотрудники Центра повышения квалификации МВД посетили Дворец Независимости
Информации о приостановке поставок оборудования Siemens не поступало - Минэнерго
В пресс-центре БЕЛТА СМИ смогут наблюдать за общественными слушаниями по лицензии для БелАЭС
Звезды белорусского гэмблинга: Grandcasino.by и BGaming!
Данные ID-карты будут максимально защищены, и их утечка невозможна - НЦЭУ
Белорусы смогут получить бесплатную консультацию зарубежных нотариусов
Минздрав ввел новый документ - согласие пациента на сложное медицинское вмешательство
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1255 пациентов с COVID-19, выписаны 1198
Белорусские депутаты принимают участие в Глобальной конференции молодых парламентариев по COVID-19
До +18°С ожидается в Беларуси 29 апреля
СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.