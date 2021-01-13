В Червене центр гигиены зафиксировал отклонения в качестве воды

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В артезианских скважинах и водопроводных сооружениях Червеня и Червенского района установлено временное отклонение от гигиенических нормативов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал врач-гигиенист ГУ "Червенский РЦГиЭ" Евгения Кочерго.

Проверке подверглись объекты централизованного водоснабжения, которые были переданы в хозяйственное ведение КУП "Жодинский водоканал". "Проводили государственный санитарный надзор. По лабораторным исследованиям, которые нам предоставил местный водоканал, анализировали качество питьевой воды из артезианских скважин, водоразборных колонок в городе и районе, которыми пользуются местные жители" - рассказала Евгения Кочерго.

Во время исследования специалисты центра гигиены проверили данные, которые указывают на природное содержание железа, марганца и органолептических показателей в питьевой воде. "При проведении анализа в воде выявили временное отклонение от гигиенических нормативов, однако риск для здоровья при употреблении ее отсутствует. Например, высокое содержание железа - это природное свойство белорусских подземных вод. Оно характерно для большинства водозаборных скважин на территории нашей страны. Но показатели все равно могут быть значительно лучше", - подчеркнула врач-гигиенист.

Проблемы с питьевой водой в местности будут устраняться. Для улучшения ее качества запланирован региональный комплекс мероприятий. Так, вскоре в Червенском районе введут в эксплуатацию три станции обезжелезивания для очистки питьевой воды от избыточного железа, марганца и других элементов.-0-