В Червенском районе на участке дороги Р69 временно ограничат движение 8 октября

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе около Гудовичей 8 октября временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"8 октября в период с 14.00 до 14.30 на 33-м км автодороги Р69 Смолевичи - Смиловичи - Правдинский - Шацк вблизи деревни Гудовичи Червенского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - рассказали в УВД.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-