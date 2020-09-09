9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе пенсионер почти 15 часов блуждал по лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о том, что требуется помощь в организации поисков возле деревни Падар Червенского района, спасателям поступило 8 сентября в 15.12. Было установлено, что пенсионер еще утром ушел в лес и не вернулся. Связи с ним не было, так как мобильный телефон он с собой не взял. В поисках были задействованы 25 человек: спасатели, милиция и волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел".

Местность в этих краях местами болотистая, лесной массив очень густой. Поиски велись без остановки. За время операции поисково-спасательной группой РОСН совместно с другими участниками было пройдено на спецтехнике около 25 км лесных троп, дорог и самого леса, около 150 га обследовано пешком.

В 23.32 обессилевшего и замерзшего пенсионера обнаружили у края лесной дороги. Ему была оказана первая необходимая помощь.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, следует изучить правила безопасности. "Возьмите с собой хотя бы небольшой запас еды, воду, нож, спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства. Одежда и обувь для похода в лес должны быть плотными и непромокаемыми. Обязательно используйте в одежде яркий элемент (платок, кепку). Это поможет вам не остаться незамеченным, если придется остаться в лесу на ночлег. Те, кто вас ищет, не пройдут мимо яркой одежды, пока вы спите. Проинформируйте родных, где собираетесь заходить в лес, и ориентировочном времени возвращения. Еще раз поговорите с пожилыми родителями. Убедитесь, что они знают правила безопасности", - рассказали в МЧС.-0-