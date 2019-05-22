22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе поврежден мост, который используется для сезонного передвижения сельскохозяйственной техники. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Сообщение о нарушении целостности моста на грунтовой дороге между деревнями Полядки Червенского и Погулянка Березинского районов поступило спасателям 21 мая в 15.30. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, было установлено, что произошло проседание железобетонной плиты моста. Остальные плиты имеют явные признаки нарушения целостности: арматура пострадала от коррозии, частично разрушен верхний слой бетона", - рассказали в пресс-службе.

Мост железобетонный размерами 10х4 м, высота над уровнем воды составляет 3 м.

Пострадавших нет, проход людей и проезд автомобилей по данному мосту запрещен. Жизнедеятельность населения Червенского и Березинского районов не нарушена: проезд осуществляется через трассу Минск-Могилев. Работы по восстановлению запланированы на сегодня.-0-