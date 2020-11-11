11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе временно ограничат движение на участке дороги М4, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня, 11 ноября с 17.00 до 19.00 на 66-м км автодороги М4 Минск - Могилев на территории Червенского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшем место ранее. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-