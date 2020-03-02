2 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В четырех районах Могилевской области началась посевная. Такие ранние сроки начала кампании - эксперимент аграриев области, рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Виктор Витковский.

Посевную начали Кировский, Бобруйский, Осиповичский и Глусский районы. В каждом планируется засеять по 15-20 га. "Такое раннее начало - своего рода эксперимент, на который нас вынудила аномальная зима. Мы сеем ячмень и овес, - отметил Виктор Витковский. - Обычно в области посевная кампания начинается ближе к апрелю, однако работа на полях зависит не от календаря, а от готовности почвы и погодных условий".

"Сейчас самый благоприятный период для начала посевной. В земле достаточно влаги, которую нужно "поймать". Мы сверились с прогнозом погоды, заморозков не будет, а к 8 марта обещают тепло. Вода из почвы начнет уходить и это создаст для нас дополнительные трудности. Потому решили пробовать сейчас. Работа на земле - это всегда риски. Но будем надеяться, что в этот раз они оправданы", - сказал главный агроном ОАО "Кировский райагропромтехснаб" Владимир Дорофей.

Специалисты подчеркивают, что первые результаты эксперимента можно будет наблюдать уже через месяц. Это даст возможность могилевским аграрием быть более подготовленными, если такая зима в Беларуси повторится.

Основные полевые работы в регионе начнутся после 10 марта. К этому времени должна быть готова вся сельскохозяйственная техника.

Климатические изменения вынудили специалистов пересмотреть и структуру посевных площадей. Как отметил Виктор Витковский, в Могилевской области на 20% увеличили площади озимых, на 15% - крестоцветных. Весь яровой сев займет 364 тыс. га, яровой зерновой и зернобобовый - 185 тыс. га.-0-

Фото Олега Фойницкого