В Давид-Городке восстановят памятник Воину-освободителю

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Давид-Городке Столинского района восстановят памятник Воину-освободителю, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель горисполкома Вячеслав Стадник.

Старый памятник был демонтирован в начале 2000-х годов. В год 75-летия Беларуси мемориал решено восстановить. Он будет установлен рядом со школой на центральной улице города - Октябрьской. Сейчас готовят документацию, чтобы представить ее в облисполкоме, после согласования местные власти приступят к реализации проекта. На эти цели планируется привлечь средства районного бюджета, также открыт благотворительный счет.

Памятник Воину-освободителю представляет собой фигуру облаченного в шинель солдата с винтовкой на плече. Высота скульптуры - около 2 м. Ожидается, что все необходимые работы будут выполнены к 7 ноября. В планах также благоустроить прилегающий сквер: проложить пешеходные дорожки, установить систему освещения, скамейки. Появятся там и новые зеленые насаждения. Реализовать задуманное намерены к грядущему юбилею Великой Победы.

Основательные работы по восстановлению памятника воинской славы в этом году проводят также в деревне Приборово Брестского района.

Жители области бережно относятся к сохранению исторической памяти. По решению облисполкома на благоустройство памятных мест направлено Br135 тыс., заработанных во время республиканского субботника. Выделяются средства из районных бюджетов, инициируют помощь спонсоры, религиозные организации.-0-