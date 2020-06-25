В День города в Могилеве появится "ЧитайСквер"

25 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. К Дню города в Могилеве развернется "ЧитайСквер" "753 страницы...". Об этом БЕЛТА рассказала заведующая отделом библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки имени К.Маркса Елена Шепелева.

"28 июня в сквере 40-летия Победы с 12.00 до 18.00 для гостей праздника будут работать разнообразные тематические площадки: выставки и фотосессии, свободная зона для чтения, подготовлена музыкально-развлекательная программа и многое другое", - рассказала Елена Шепелева.

Так, в свободной зоне для чтения можно будет увидеть, как бы выглядели писатели-классики в современном мире. Выставка "Города-побратимы: породненные сердцами" расскажет интересные факты о городах, с которыми Могилев установил дружеские отношения. На еще одной интерактивной площадке можно будет познакомиться с белорусскими традициями: здесь гостей будут ждать игры и загадки. Вся семья сможет попробовать себя в роли ученых в "Сумасшедшей лаборатории" - для посетителей подготовили занимательные опыты, настольные игры.

Кроме интерактивных площадок, сотрудники библиотеки подготовят для гостей праздника разнообразные зоны для фотосессий: инсталляции из книг, объемные картины.

"Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет посетить наше мероприятие, мы будем проводить прямую трансляцию в Instagram-аккаунте библиотеки: @public_librares_mogilev", - отметила Елена Шепелева.-0-