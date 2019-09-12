В День города в обновленном загсе Первомайского района Минска распишется первая пара

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленное здание загса Первомайского района откроется после реконструкции 14 сентября. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела ЗАГС Первомайского района Юлия Виноградова.

После реконструкции с присоединением смежного помещения обновленное здание загса станет вместительнее в два раза. Если раньше районный Дворец бракосочетаний располагался на 375 кв.м, то после модернизации общая площадь увеличится до 710 кв.м.

Обновлена административная часть здания, где сотрудники ЗАГСа работают в будние дни. Новый просторный зал будет принимать молодоженов в дни торжественных регистраций брака. Был оборудован большой холл, комнаты жениха и невесты, комната для народных традиций.

Реконструкция здания началась 3 сентября 2018 года. Во время ремонта загс проводил прием в здании администрации Первомайского района. "Вся работа в течение года велась в обычном режиме: проводили торжественные регистрации брака, выезжали на церемонии, а летом торжественные регистрации брака мы проводили на базе Национальной библиотеки. Наши молодожены были очень рады этому", - отметила Юлия Виноградова.

Обновленное здание примет первых посетителей на церемонии открытия, а спустя несколько часов в отреставрированном зале торжественно зарегистрируют первую пару.

В помещении по адресу Карбышева, 1, корпус 3 загс Первомайского района Минска размещается с 1990-х годов. Последний капитальный ремонт в здании производился около 20 лет назад. С 2011 по 2012 год стоял вопрос о новом здании для загса. Предпринималось несколько попыток построить новое помещение загса на других площадках, после этого было принято решение оставить районный Дворец бракосочетаний по прежнему адресу, реконструировать и присоединить помещение, которое было освобождено к тому моменту, когда был поставлен вопрос о модернизации.-0-