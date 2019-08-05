В День памяти святого земли белорусской Георгия Конисского в Могилеве проведут литургию и крестный ход

5 августа, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Торжества, посвященные памяти святителя Георгия Конисского, архиепископа Могилевского и Белорусского пройдут в Могилеве 6 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском епархиальном управлении.

В память о выдающемся философе и богослове в Спасо-Преображенском кафедральном соборе будет проведена Божественная литургия, которую возглавит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Встреча архипастырей запланирована на 9.45.

В 12.00 состоится крестный ход из Свято-Никольского монастыря к дому Конисского, где архиереи Белорусской православной церкви отслужат молебен святителю Георгию.

Накануне мероприятий, сегодня вечером, в Свято-Никольском женском монастыре состоится праздничное всенощное бдение.

Жизнь и деятельность Георгия Конисского тесно связана с Беларусью. Он был архиепископом Могилевским, Мстиславским и Оршанским, стоял у истоков создания Минской и Слуцкой епархий, выступал в защиту белорусского православного населения, был известен как выдающийся проповедник, просветитель, философ и писатель. Святитель Георгий достроил и освятил Могилевский кафедральный Спасский собор, при нем возведены каменные здания архиерейского дома и консистория. Он был инициатором открытия Могилевской духовной семинарии. На свои средства под Могилевом построил церковь святого великомученика Георгия Победоносца. Георгий Конисский умер в 1795 году. Спустя 17 лет после его кончины была засвидетельствована нетленность его мощей. В 1993 году он был канонизирован православной церковью и причислен к лику святых земли белорусской.-0-