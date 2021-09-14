В деревне Пережеры Воложинского района 15 сентября временно ограничат движение

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе 15 сентября временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"15 сентября с 11.00 до 13.00 на 6-м км автодороги Раков - Курдуны - Боровиковщина в деревне Пережеры Воложинского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено во всех направлениях", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-