В деревне под Пинском ввели карантин из-за бешеной лисы

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В деревне Лемешевичи Пинского района после поимки лисы ввели карантин по бешенству. Такая информация размещена на официальной странице Пинского райисполкома в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Местные жители сообщили в райветстанцию о незваной лесной гостье. По словам очевидцев, лиса вела себя агрессивно, напала на собаку и укусила ее. Выехавшие на место специалисты застали лису на месте преступления. Чтобы обездвижить и усыпить животное, применили пневматическое ветружье. Оно стреляет "летающими" шприцами и дротиками, начиненными специальным препаратом, и оснащено оптическим прицелом, позволяющим достать объект на расстоянии до 60 м.

Биологический материал отправили в областную ветеринарную лабораторию. Там подозрения подтвердили: лиса была больна бешенством. Усыпить пришлось и покусанную ею собаку. Пинский райисполком объявил деревню Лемешевичи Лопатинского сельсовета неблагополучной зоной по бешенству животных и установил здесь карантин. По представлению главного ветеринарного инспектора утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных.

К слову, незадолго до инцидента с лисой "летающими" шприцами в деревне Лемешевичи "успокаивали" бобров. Тогда четвероногих лесорубов обездвижили и заботливо перенесли к реке.-0-