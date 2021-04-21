В детсадах и школах Минска ежегодно растет число групп с белорусским языком обучения

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В детских садах и школах Минска ежегодно увеличивается количество групп и классов с белорусским языком обучения. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома.

"В столице в каждом районе функционируют группы с белорусским языком обучения, и с каждым годом по запросам родителей их количество увеличивается. Например, если в 2016 году работало 133 группы, то в 2020 году их насчитывалось уже 187 - образовательный процесс на белорусском языке по сравнению с прошлым учебным годом расширили на 5 групп, - рассказали комитете. - В школах тоже наблюдается положительная динамика, пусть и незначительная".

В белорусскоязычных группах в детсадах весь процесс обучения и воспитания детей осуществляется на родном языке. Он звучит не только на занятиях, но и в свободном общении между педагогами и воспитанниками. Исключение составляют занятия, на которых дети знакомятся с произведениями художественной литературы и фольклора на русском языке.

Освоению белорусского языка в детском саду способствует развивающая среда, которая создана в групповых помещениях с учетом белорусского колорита, проведение таких фольклорных праздников, как "Гуканне вясны", "Купалле", "Масленіца", организация тематических выставок детских работ, посвященных белорусскому краю и многое другое. "Вместе с тем важно, чтобы родители тоже принимали участие в изучении белорусского языка и белорусской культуры. Во многих учреждениях воспитанники вместе с мамами и папами оформляют фотовыставки, стенгазеты, посвященные национально-культурным традициям, духовным ценностям, историческому прошлому белорусов, принимают участие в различных конкурсах. Эта совместная работа тоже приносит положительные результаты, как и общение с ребенком на белорусском языке дома", - отметили в комитете.

Группы с белорусским языком обучения организовываются с учетом заявок от родителей. Итоговое решение об их открытии зависит от количества заявлений законных представителей детей.

Что касается школ, всего в Минске в 2020/2021 учебном году сформирован 171 класс с белорусским языком обучения, в которых числятся 3770 учащихся. Два года назад насчитывалось 159 классов, в них обучалось 3422 учащихся. Классы с белорусским языком функционируют во всех районах столицы, кроме Октябрьского.-0-