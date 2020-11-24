В детской инфекционной больнице остаются два ученика минской школы №61

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В детской инфекционной больнице остаются двое детей, которые были госпитализированы 20 ноября из средней школы №61 Минска, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.
"Вечером в понедельник были выписаны 4 учащихся, еще 3 ребенка остаются под амбулаторным наблюдением. Новых учащихся не поступало", - сказала Юлия Бородун.
Как сообщалось ранее, 20 ноября учащиеся средней школы №61 Минска стали массово обращаться в медпункт. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые уже на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим. После этого часть детей была госпитализирована. Источник возможного заражения устанавливают при эпидемиологическом расследовании врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.-0-
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