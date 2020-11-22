В детской инфекционной больнице остаются восемь учеников минской школы №61

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В детской инфекционной больнице остаются восемь детей, которые были госпитализированы в пятницу из средней школы №61 Минска, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

"В детской инфекционной больнице Минска остаются восемь детей, которые были госпитализированы в пятницу из средней школы №61. Новых учащихся не поступало. Сегодня к выписке готовятся три человека", - сказала Юлия Бородун.

Как сообщалось ранее, 20 ноября учащиеся средней школы №61 Минска стали массово обращаться в медпункт. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые уже на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим. После этого часть детей была госпитализирована. Источник возможного заражения установят при эпидемиологическом расследовании врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.-0-

В столичной школе №61 произошло массовое отравление детей, несколько человек госпитализированы