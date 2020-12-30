В девяти районах Могилевской области из-за непогоды были перебои с электроэнергией

30 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области из-за непогоды в девяти районах были перебои с электроэнергией, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

"Из-за ухудшения погодных условия 29 декабря (гололед, гололедица) нарушилось энергосбережение в Белыничском, Быховском, Горецком, Кировском, Кличевском, Круглянском, Могилевском, Чаусском и Шкловском районах. За прошедшие сутки подразделения МЧС совершили 39 выездов на уборку аварийных деревьев. Убрано 50 деревьев, пострадало шесть автомобилей", - отметили в МЧС.

Как отметили специалисты, проблемы с электричеством наблюдались в 584 населенных пунктах. По состоянию на сегодняшнее утро без электроэнергии оставались еще 332 населенных пункта. Работы по восстановлению линий продолжаются.

В Могилевской центральной поликлинике сообщили, что за прошедшие сутки в травмпункт обратились 160 человек, из них 98 - с гололедными травмами.

Неблагоприятная погода повлияла и на состояние дорожного покрытия. Как отметили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, за прошедшие сутки по области произошло 61 механическое ДТП. Из них 27 - в областном центре.-0-