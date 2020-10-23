В диалоге должна зародиться новая стратегия развития Беларуси - Заяц

23 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Дискуссионные площадки позволяют вести диалог и узнавать, что сегодня волнует людей. Таким мнением с журналистами поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время пленарного заседания по итогам региональных дискуссий по актуальным вопросам развития страны и регионов "Могилевский диалог", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время пленарного заседания

"Дискуссионные площадки позволяют вести диалог и узнавать, что сегодня волнует людей. Это все - житейские вопросы, требующие реагирования, - подчеркнул Леонид Заяц. - Мы сегодня подводим итог работы наших диалоговых площадок, организованных по инициативе Президента. На них поднимались актуальные вопросы для жителей нашей области. Приятно отметить, что люди активно участвовали, вносили различного рода предложения".

Во время работы итоговой диалоговой площадки были названы основные идеи, которые ранее предлагались спикерами на тематических обсуждениях.

На одной из диалоговых площадок в Могилеве обсуждались вопросы конституционного реформирования и партийного строительства. Сегодня прозвучали предложения от Могилевской области в этой сфере: определение на конституционном уровне статуса Всебелорусского народного собрания, включение Конституционного суда в систему органов контроля, внедрение механизма назначения руководителей органов исполнительной власти и судей, совершенствование функционирования контрольно-надзорных органов, введение института уполномоченного по правам человека.

Ректор МГУ им. Кулешова Денис Дук

Как отметил ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова Денис Дук, больше всего предложений поступило от общественных организаций. "Общественные организации провели большую работу, аккумулировали идеи и предложения, обсудили и довели до нас в концентрированном виде. Что касается инициативы граждан, то больше поступило предложений от жителей Бобруйска и Могилева, - отметил Денис Дук. - Предлагать что-то новое всегда трудно, и это серьезная ответственность. Критиковать всегда просто. На встречах, даже в нашем коллективе, много людей высказывали желание принять участие в работе диалоговой площадки. Когда же дело подходит к конкретным действиям, предложения доходят или в очень ограниченном виде или вообще не поступают. А уже те тезисы, которые мы готовы обнародовать, становятся объектом пристального внимания, и, как правило, высказываются критические замечания. Конституция как Основной закон государства отражает состояние развития общества на определенном этапе и должна изменяться вместе с обществом, чтобы отвечать духу времени и наиболее актуальным потребностям граждан", - отметил ректор вуза.

Заместитель председателя Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик

Назрела необходимость изменить подходы и к работе местных органов управления и самоуправления для динамичного развития Могилевской области и страны в целом. "Одним из предложений было повышение самостоятельности районов, налоговая и бюджетная автономия. Для этого предложено внести ряд изменений в налоговое и бюджетное законодательство. Обсуждался вопрос об усилении роли местного самоуправления. Участники тематического обсуждения высказали предложение об упразднении сельских Советов депутатов и создании сельских администраций с выбором главы администрации через голосование, - отметила во время выступления заместитель председателя Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик. - Много внимания участники дискуссий уделили вопросам расширения полномочий коллегиальных и единоличных органов местного самоуправления, предоставления им финансирования для решения вопросов местного значения".

Как отметила председатель Славгородского районного Совета депутатов Светлана Езерская, изначально в Славгороде планировали провести только одну диалоговую площадку, но в итоге организовали дополнительную. "Первая была настолько полной и интересной, что провели вчера вторую по тем вопросам, которые не успели рассмотреть. Обсуждали вопросы сроков действия полномочий руководящих органов страны, к какой системе прийти. Сошлись на смешанной системе. Затронули и тему уполномоченного по правам человека, нужен этот институт или нет. Как председателю районного Совета депутатов мне очень интересен вопрос местного самоуправления. И все единогласно говорят, что нужно расширять его функции. Прежде всего дать возможность на местах решать вопросы без обращения по вертикали, на селе и в районном совете. Обсуждали, что нужно сделать, чтобы малые населенные пункты были привлекательны для молодежи", - отметила Светлана Езерская.

По словам заместителя председателя Могилевского облисполкома Руслана Страхара, экономика - один из важнейших индикаторов развития страны. И этой сфере нужно уделить особое внимание. "Экономика всегда развивается в рамках существующего правового поля. Задача любого государства - оперативно реагировать на изменяющиеся внешние и внутренние условия для актуализации нормативно-правовых актов, обеспечивающих баланс интересов всех сторон экономических процессов. Очевидны положительные стороны существующей экономической модели Беларуси, только за последнюю пятилетку реальная заработная плата по стране выросла в 1,3 раза, в мировом рейтинге достижения целей устойчивого развития она вышла на 18-ю позицию. Инфляция относительно 2015 года уменьшилась более чем в 2,5 раза, - отметил Руслан Страхар.- Однако не все результаты совпали с поставленными задачами. Следует признать, что не устранены отдельные барьеры, сдерживающие предпринимательскую инициативу, поэтому деятельность государства в новом пятилетнем периоде должна быть направлена на решение обозначенных проблем и снижение уязвимости от внешних конъюнктурных колебаний. Важнейшая цель в среднесрочной перспективе - совершенствовать благоприятную деловую среду, стабильные, комфортные и предсказуемые условия для инвестирования и ведения бизнеса".

Член Совета Республики Национального собрания, первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дммитрий Воронюк

В сфере молодежной политики предложили возможность пересмотра подходов к работе с молодежью. "Роль государства в работе с молодежью должна заключаться в пересмотре подходов к реализации государственной молодежной политики. На наш взгляд, красной нитью может пройти мотивация к действию. Все остальное молодые люди готовы делать самостоятельно. От органов власти в этом случае необходимо лишь создать эту систему мотивации для реализации всех молодежных инициатив и собственных проектов, - отметил во время своего выступления главный редактор городской газеты "Вестник Могилева" Павел Савельев. - Государство может стать своего рода заказчиком этих инициатив, разработав систему грантов и поощрений, и на конкурсной основе профинансировать инициативу не только союза молодежи, но и других общественных движений и инициатив, которые зачастую их организовывают за счет грантов, например из Евросоюза".

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар

По словам Павла Савельева, важно, чтобы идеи, которые будут предлагать молодые люди, не шли вразрез с имеющейся государственной политикой. "Будет справедливо, когда при получении таких грантов эти инициативы молодежных общественно-политических институтов не будут идти вразрез с нашим государственным устоем, так как я убежден, что развивать успешные стартапы и проекты можно при существующей модели государственной молодежной политики. Это будет честно перед всеми", - подчеркнул он.

Еще одним важны вопросом стало развитие молодежного предпринимательства и распределения студентов. "Необходима новая структура, например Республиканский комитет по делам молодежи, который объединял бы областные структуры на региональном уровне. В состав комитета вошли бы два центра - один занимался бы формированием грантов по реализации молодежной политики в общественной жизни, а второй - центр занятости и поддержки молодежного предпринимательства - формированием грантов по трудоустройству. Такой центр занятости с большой долей вероятности привлек бы организации и предприятия, заинтересованные в научной, инновационной деятельности. Он бы не упустил в том числе и молодежь, работающую в коммерческих организациях, - отметил Павел Савельев. - Возможно, с созданием такого центра занятости и поддержки молодежного предпринимательства вопрос будет решаться следующим образом: если частная инициатива молодого человека при его грантовой поддержке еще в студенческие годы переросла в бизнес, то почему бы его не распределить в свое же дело?".

Необходимы изменения и в сфере социальной политике - здравоохранении, образовании, формировании жизни людей с ограниченными физическими возможностями и работе социальной защиты в этом направлении. Здесь предлагалось пересмотреть подходы к системе образования - создание профильных классов, распределение потоков учащихся, объединение выпускных экзаменов и вступительных в высшие учебные заведения в форме независимого ЦТ, добавить еще один экзамен при поступлении в вуз, например обязательное собеседование, и другое.

"В системе здравоохранения необходимо усиление амбулаторного звена и перенос основных объемов оказания медицинской помощи именно на этот этап как менее затратный и максимально доступный. Это возможно путем изменения подходов финансирования отрасли, определения основного держателя средств и обеспечения движения финансовых потоков за пациентом. Необходимо ускорение информатизации отрасли, что поможет внедрить современные технологии обслуживания населения на всех этапах оказания медицинской помощи, - подчеркнул во время выступления главный врач Могилевской областной детской больницы, член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Игорь Каско. - Во время работы тематической диалоговой площадки были затронуты вопросы по созданию безбарьерной среды и доступности объектов для людей с ограниченными физическими возможностями. Предлагается разработать внутри объектов различных инфраструктур внутреннюю инструкцию по доступности объекта, учитывающую индивидуальные архитектурные и иные особенности, иными словами, алгоритм взаимодействия объекта и его работников с людьми с инвалидностью. В случае недоступности объекта должен быть также выработан готовый алгоритм взаимодействия с обратившимся инвалидом".

В работе заседания по итогам проведения региональных дискуссий по актуальным вопросам развития страны и регионов в Могилеве приняло участие около 140 человек со всей области. Выдвинутые предложения нашли свое отражение в резолюции, она будет передана на республиканский уровень для дальнейшей работы.-0-

Фото Олега Фойницкого