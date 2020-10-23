В диалоге должна зародиться новая стратегия развития Беларуси - Заяц

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 23 октября 2020
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:08 Бывший главбух ДРСУ Ляховичского района осуждена на 4 года колонии Происшествия
15:57 Польша из-за технических проблем попросила приостановить транспортировку по нефтепроводу Мозырь-Брест Экономика
15:50 Забастовки наносят вред и предприятию, и экономике страны в целом - директор "Красного пищевика" Экономика
15:50 Новый парк заложили в агрогородке Трабы Ивьевского района Регионы
15:47 В октябре 12 белорусов пытались пересечь границу с недействительными паспортами Происшествия
15:33 Нарушительница убежала от правоохранителей с наручниками, а затем сама пришла в милицию Происшествия
15:30 В могилевских поликлиниках есть запас СИЗ на два месяца интенсивной работы Регионы
15:26 Сивец избран заместителем председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам Политика
15:21 Забастовки ведут к потерям для предприятий - гендиректор "Витебскдрева" Регионы
15:18 Во Франции приняли комплекс срочных мер против терактов В мире
15:10 В Беларуси выздоровели и выписаны 82 136 пациентов с COVID-19 Общество
15:07 Субботник пройдет в Минске 24 октября Регионы
14:54 Минчанин выращивал коноплю в помещении производственного цеха Происшествия
14:54 Предприниматели и самозанятые в 12 районах Беларуси получат консультации бизнес-экспертов Регионы
14:52 Задержаны минчане, забросавшие камнями автобус с милиционерами Происшествия
14:52 ФОТОФАКТ: Хэллоуин в Бристольском зоопарке Калейдоскоп
14:45 Лугина: призыв к забастовкам - контрпродуктивен Общество
14:41 В диалоге должна зародиться новая стратегия развития Беларуси - Заяц Регионы
14:33 Около 20 военных погибли на западе Афганистана при нападении талибов В мире
14:33 Медики советуют пожилым людям по возможности оставаться дома и пользоваться онлайн-услугами Общество
14:24 "Белорусская энциклопедия" выпустит до конца года книгу о жизни и творчестве Владимира Короткевича Культура
14:15 Parimatch и "Цмокi-Мiнск" объявили о партнерстве Спорт
14:11 Сельскохозяйственные ярмарки в выходные пройдут во всех районах Минска Регионы
14:10 Кадры для индустрии 4.0: когда молодежи интересно, а наниматели не спят в шапку Регионы
14:08 Производство фруктов и ягод в фермерских хозяйствах Беларуси выросло в 13 раз Экономика
13:58 Стороны ливийского конфликта договорились о прекращении огня В мире
13:47 Закладка картофеля в стабфонды уже выполнена более чем на 70% - МАРТ Экономика
13:40 В Гродно из-за короткого замыкания произошел пожар в общежитии Происшествия
13:32 Почти 200 руководителей и юрлиц Гомельской области оштрафованы за несвоевременную выплату зарплаты Регионы
13:26 С начала года в Беларуси в ДТП погибли 135 пешеходов - МВД Общество
Все новости
Все новости
Регионы
23 октября 2020, 14:41

В диалоге должна зародиться новая стратегия развития Беларуси - Заяц

Леонид Заяц
Леонид Заяц

23 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Дискуссионные площадки позволяют вести диалог и узнавать, что сегодня волнует людей. Таким мнением с журналистами поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время пленарного заседания по итогам региональных дискуссий по актуальным вопросам развития страны и регионов "Могилевский диалог", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время пленарного заседания
Во время пленарного заседания

"Дискуссионные площадки позволяют вести диалог и узнавать, что сегодня волнует людей. Это все - житейские вопросы, требующие реагирования, - подчеркнул Леонид Заяц. - Мы сегодня подводим итог работы наших диалоговых площадок, организованных по инициативе Президента. На них поднимались актуальные вопросы для жителей нашей области. Приятно отметить, что люди активно участвовали, вносили различного рода предложения".

Во время работы итоговой диалоговой площадки были названы основные идеи, которые ранее предлагались спикерами на тематических обсуждениях.

На одной из диалоговых площадок в Могилеве обсуждались вопросы конституционного реформирования и партийного строительства. Сегодня прозвучали предложения от Могилевской области в этой сфере: определение на конституционном уровне статуса Всебелорусского народного собрания, включение Конституционного суда в систему органов контроля, внедрение механизма назначения руководителей органов исполнительной власти и судей, совершенствование функционирования контрольно-надзорных органов, введение института уполномоченного по правам человека.

Ректор МГУ им. Кулешова Денис Дук
Ректор МГУ им. Кулешова Денис Дук

Как отметил ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова Денис Дук, больше всего предложений поступило от общественных организаций. "Общественные организации провели большую работу, аккумулировали идеи и предложения, обсудили и довели до нас в концентрированном виде. Что касается инициативы граждан, то больше поступило предложений от жителей Бобруйска и Могилева, - отметил Денис Дук. - Предлагать что-то новое всегда трудно, и это серьезная ответственность. Критиковать всегда просто. На встречах, даже в нашем коллективе, много людей высказывали желание принять участие в работе диалоговой площадки. Когда же дело подходит к конкретным действиям, предложения доходят или в очень ограниченном виде или вообще не поступают. А уже те тезисы, которые мы готовы обнародовать, становятся объектом пристального внимания, и, как правило, высказываются критические замечания. Конституция как Основной закон государства отражает состояние развития общества на определенном этапе и должна изменяться вместе с обществом, чтобы отвечать духу времени и наиболее актуальным потребностям граждан", - отметил ректор вуза.

Заместитель председателя Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик
Заместитель председателя Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик

Назрела необходимость изменить подходы и к работе местных органов управления и самоуправления для динамичного развития Могилевской области и страны в целом. "Одним из предложений было повышение самостоятельности районов, налоговая и бюджетная автономия. Для этого предложено внести ряд изменений в налоговое и бюджетное законодательство. Обсуждался вопрос об усилении роли местного самоуправления. Участники тематического обсуждения высказали предложение об упразднении сельских Советов депутатов и создании сельских администраций с выбором главы администрации через голосование, - отметила во время выступления заместитель председателя Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик. - Много внимания участники дискуссий уделили вопросам расширения полномочий коллегиальных и единоличных органов местного самоуправления, предоставления им финансирования для решения вопросов местного значения".

Как отметила председатель Славгородского районного Совета депутатов Светлана Езерская, изначально в Славгороде планировали провести только одну диалоговую площадку, но в итоге организовали дополнительную. "Первая была настолько полной и интересной, что провели вчера вторую по тем вопросам, которые не успели рассмотреть. Обсуждали вопросы сроков действия полномочий руководящих органов страны, к какой системе прийти. Сошлись на смешанной системе. Затронули и тему уполномоченного по правам человека, нужен этот институт или нет. Как председателю районного Совета депутатов мне очень интересен вопрос местного самоуправления. И все единогласно говорят, что нужно расширять его функции. Прежде всего дать возможность на местах решать вопросы без обращения по вертикали, на селе и в районном совете. Обсуждали, что нужно сделать, чтобы малые населенные пункты были привлекательны для молодежи", - отметила Светлана Езерская.

По словам заместителя председателя Могилевского облисполкома Руслана Страхара, экономика - один из важнейших индикаторов развития страны. И этой сфере нужно уделить особое внимание. "Экономика всегда развивается в рамках существующего правового поля. Задача любого государства - оперативно реагировать на изменяющиеся внешние и внутренние условия для актуализации нормативно-правовых актов, обеспечивающих баланс интересов всех сторон экономических процессов. Очевидны положительные стороны существующей экономической модели Беларуси, только за последнюю пятилетку реальная заработная плата по стране выросла в 1,3 раза, в мировом рейтинге достижения целей устойчивого развития она вышла на 18-ю позицию. Инфляция относительно 2015 года уменьшилась более чем в 2,5 раза, - отметил Руслан Страхар.- Однако не все результаты совпали с поставленными задачами. Следует признать, что не устранены отдельные барьеры, сдерживающие предпринимательскую инициативу, поэтому деятельность государства в новом пятилетнем периоде должна быть направлена на решение обозначенных проблем и снижение уязвимости от внешних конъюнктурных колебаний. Важнейшая цель в среднесрочной перспективе - совершенствовать благоприятную деловую среду, стабильные, комфортные и предсказуемые условия для инвестирования и ведения бизнеса".

Член Совета Республики Национального собрания, первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дммитрий Воронюк
Член Совета Республики Национального собрания, первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дммитрий Воронюк

В сфере молодежной политики предложили возможность пересмотра подходов к работе с молодежью. "Роль государства в работе с молодежью должна заключаться в пересмотре подходов к реализации государственной молодежной политики. На наш взгляд, красной нитью может пройти мотивация к действию. Все остальное молодые люди готовы делать самостоятельно. От органов власти в этом случае необходимо лишь создать эту систему мотивации для реализации всех молодежных инициатив и собственных проектов, - отметил во время своего выступления главный редактор городской газеты "Вестник Могилева" Павел Савельев. - Государство может стать своего рода заказчиком этих инициатив, разработав систему грантов и поощрений, и на конкурсной основе профинансировать инициативу не только союза молодежи, но и других общественных движений и инициатив, которые зачастую их организовывают за счет грантов, например из Евросоюза".

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар
Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар

По словам Павла Савельева, важно, чтобы идеи, которые будут предлагать молодые люди, не шли вразрез с имеющейся государственной политикой. "Будет справедливо, когда при получении таких грантов эти инициативы молодежных общественно-политических институтов не будут идти вразрез с нашим государственным устоем, так как я убежден, что развивать успешные стартапы и проекты можно при существующей модели государственной молодежной политики. Это будет честно перед всеми", - подчеркнул он.

Еще одним важны вопросом стало развитие молодежного предпринимательства и распределения студентов. "Необходима новая структура, например Республиканский комитет по делам молодежи, который объединял бы областные структуры на региональном уровне. В состав комитета вошли бы два центра - один занимался бы формированием грантов по реализации молодежной политики в общественной жизни, а второй - центр занятости и поддержки молодежного предпринимательства - формированием грантов по трудоустройству. Такой центр занятости с большой долей вероятности привлек бы организации и предприятия, заинтересованные в научной, инновационной деятельности. Он бы не упустил в том числе и молодежь, работающую в коммерческих организациях, - отметил Павел Савельев. - Возможно, с созданием такого центра занятости и поддержки молодежного предпринимательства вопрос будет решаться следующим образом: если частная инициатива молодого человека при его грантовой поддержке еще в студенческие годы переросла в бизнес, то почему бы его не распределить в свое же дело?".

Необходимы изменения и в сфере социальной политике - здравоохранении, образовании, формировании жизни людей с ограниченными физическими возможностями и работе социальной защиты в этом направлении. Здесь предлагалось пересмотреть подходы к системе образования - создание профильных классов, распределение потоков учащихся, объединение выпускных экзаменов и вступительных в высшие учебные заведения в форме независимого ЦТ, добавить еще один экзамен при поступлении в вуз, например обязательное собеседование, и другое.

"В системе здравоохранения необходимо усиление амбулаторного звена и перенос основных объемов оказания медицинской помощи именно на этот этап как менее затратный и максимально доступный. Это возможно путем изменения подходов финансирования отрасли, определения основного держателя средств и обеспечения движения финансовых потоков за пациентом. Необходимо ускорение информатизации отрасли, что поможет внедрить современные технологии обслуживания населения на всех этапах оказания медицинской помощи, - подчеркнул во время выступления главный врач Могилевской областной детской больницы, член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Игорь Каско. - Во время работы тематической диалоговой площадки были затронуты вопросы по созданию безбарьерной среды и доступности объектов для людей с ограниченными физическими возможностями. Предлагается разработать внутри объектов различных инфраструктур внутреннюю инструкцию по доступности объекта, учитывающую индивидуальные архитектурные и иные особенности, иными словами, алгоритм взаимодействия объекта и его работников с людьми с инвалидностью. В случае недоступности объекта должен быть также выработан готовый алгоритм взаимодействия с обратившимся инвалидом".

В работе заседания по итогам проведения региональных дискуссий по актуальным вопросам развития страны и регионов в Могилеве приняло участие около 140 человек со всей области. Выдвинутые предложения нашли свое отражение в резолюции, она будет передана на республиканский уровень для дальнейшей работы.-0-

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Заяц Могилев
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Новый парк заложили в агрогородке Трабы Ивьевского района
Александр Басенко. Фото из архива В могилевских поликлиниках есть запас СИЗ на два месяца интенсивной работы
Фото из архива Забастовки ведут к потерям для предприятий - гендиректор "Витебскдрева"
Фото из архива Субботник пройдет в Минске 24 октября
Фото из архива Предприниматели и самозанятые в 12 районах Беларуси получат консультации бизнес-экспертов
Фото из архива Сельскохозяйственные ярмарки в выходные пройдут во всех районах Минска
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко о сельхозпродукции: всю зиму контроль за ценами будет серьезный
Лукашенко о COVID-19: ситуация в Беларуси контролируемая
Производство фруктов и ягод в фермерских хозяйствах Беларуси выросло в 13 раз
Великолепная пятерка в Minsk World – сразу 5 новых домов на лучших стартовых условиях! Рассрочка и кредит!
Топ-новости
Лукашенко не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга
Забастовки ведут к потерям для предприятий - гендиректор "Витебскдрева"
Закладка картофеля в стабфонды уже выполнена более чем на 70% - МАРТ
Медики советуют пожилым людям по возможности оставаться дома и пользоваться онлайн-услугами
В Беларуси выздоровели и выписаны 82 136 пациентов с COVID-19
Забастовки наносят вред и предприятию, и экономике страны в целом - директор "Красного пищевика"
Предприниматели и самозанятые в 12 районах Беларуси получат консультации бизнес-экспертов
"Дубровник", "Котор", "Салоники"! Новогодние дома в Minsk World – по лучшему курсу, в рассрочку и кредит!
Авраменко: постоянное совершенствование сети автодорог - гарантия стабильной работы экономики
В диалоге должна зародиться новая стратегия развития Беларуси - Заяц
Parimatch и "Цмокi-Мiнск" объявили о партнерстве
Депутат: диалог - лучший способ решения конфликтов
Кадры для индустрии 4.0: когда молодежи интересно, а наниматели не спят в шапку
Генпрокурор провел встречу со студентами БГУИР
Национальный аэропорт Минск переходит на зимнее расписание полетов
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.