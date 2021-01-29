В диалоге с Президентом студенты поднимали вопросы с заделом на перспективу - ректор

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На встрече с главой государства студенты поднимали вопросы с заделом на перспективу и получили развернутые ответы. Таким мнением по итогам встречи главы государства со студенческой молодежью поделился с журналистами ректор Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины Сергей Хахомов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам ректора, прямой диалог студентов с главой государства в таком формате проходит нечасто, поэтому это событие можно считать знаковым для молодежного сообщества. "Такая встреча своевременна в связи с социально-политической ситуацией. Вопросы и ответы, которые задавали студенты, - на злобу дня. Думаю, для всех эта встреча оказалась полезной, ведь диалог касался широкого спектра тем, включая тонкости внутренней и внешней политики. Глава государства также поддержал ряд предложенных молодежью инициатив", - подчеркнул он.

Отдельно Сергей Хахомов отметил позицию главы государства, касающуюся отношения к людям с отличной от правительственной точкой зрения.

"Как подчеркнул Президент, эти люди остаются гражданами нашей страны, и если кто-то оступился, важно разобраться в ситуации. Глава государства сделал акцент на том, что такой позиции должны придерживаться и в правительстве, и руководители на местах, в том числе ректоры по отношению к студентам", - рассказал Сергей Хахомов.

В университете гордятся успехами своих студентов. Ребята из ГГУ им.Ф.Скорины проявляют себя не только в учебе, но и на различных мероприятиях, в том числе международного уровня. "Наши студенты такие же креативные, как и в БГУ. Есть и студенческое самоуправление, и студенческий клуб. Они постоянно выступают с инициативами, приходят и ко мне, и к проректорам. Некоторые из этих идей и проектов реализуются, некоторые ждут своего времени", - отметил Сергей Хахомов. Преподаватели вуза также разрабатывают и печатают учебники, монографии. В вузе реализуют авторские, инновационные и исследовательские проекты.

"В 2016 году, при моем назначении на должность ректора, мы пригласили Президента посетить наш университет. Он дал согласие, но отметил, что это должно быть приурочено к интересному для страны в целом событию", - резюмировал Сергей Хахомов.

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко со студентами БГУ и прямое включение с представителями других вузов страны заняла более 4 часов. В юго-восточном регионе онлайн-встреча прошла на базе Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Студенты и профессорско-преподавательский состав вузов области обсудили актуальные для молодежи и сферы образования вопросы. Готовность молодежи выполнять важные социальные и государственные функции, поддержка со стороны власти, творческий и инновационный потенциал молодых людей, внутренняя и внешнеполитическая ситуация, возможности цифровой эпохи - основные аспекты открытого диалога.-0-

Фото Сергея Холодилина