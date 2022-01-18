В Дятлово открыли новое пожарное депо

18 января, Дятлово /Корр. БЕЛТА/. В Дятлово сегодня торжественно открыли новое здание, где разместились районный отдел МЧС и пожарная аварийно-спасательная часть №1, передает корреспондент БЕЛТА.

Спасатели района справили новоселье в двухэтажном здании площадью около 1,5 тыс. кв.м по ул.Слонимской. Служебные кабинеты оборудованы новой мебелью и оргтехникой. Предусмотрен тренажерный зал, учебный класс, комнаты приема пищи и отдыха, гардеробные, душевые, гараж и многое другое. К слову, ранее районный отдел МЧС размещался в старом неприспособленном здании бывшей синагоги по ул.Первомайской.

"Жизнь показывает, что люди не обойдутся без службы спасения. В прошлом году в стране более 6 тыс. человек были спасены и эвакуированы с мест различных ЧП. Сейчас эта работа продолжается. Радует, что в канун профессионального праздника спасателей открываем значимый для региона объект", - сказал министр МЧС Вадим Синявский.

Кроме того, сегодня спасателям района передали на вооружение два новых пожарных автомобиля с емкостями для воды на 5 т и 10 т со всем комплектом оборудования для выезда на места происшествия.

"Безопасность людей - безусловный приоритет. Да, многое зависит от профессионализма тех, кто спасает людей, но очень важно обеспечить их всем необходимым. Поэтому в Гродненской области продолжается техническое переоснащение экстренных служб. В 2022 году, например, планируется реконструкция пожарного депо в Ивье, приобретение аварийно-спасательной техники для МЧС, а также новых машин скорой помощи для здравоохранения области", - рассказал во время открытия нового объекта председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

На строительство нового здания было направлено около Br3,7 млн из республиканского и областного бюджетов, инвестиционного фонда МЧС, а также внебюджетных средств областного управления.-0-

Фото Гродненского областного УМЧС