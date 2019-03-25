В Дятлово установят памятник основателю города Константину Острожскому

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятлово в 2020 году установят памятник основателю города гетману Константину Острожскому. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Местность, где сейчас находится город, в конце XV века была передана полководцу ВКЛ Константину Острожскому с правом основать здесь местечко. Сейчас в районе решено увековечить память об основателе города.

"Получены все необходимые согласования. Памятник планируется установить в 2020 году. Сейчас разрабатывается положение о конкурсе эскизных проектов, затем можно будет говорить о том, как будет выглядеть памятник", - отметили в управлении культуры. Финансироваться проект будет из внебюджетных средств.

В 2019 году в Гродненской области будут установлены памятники еще двум знаковым историческим фигурам. В Лиде, например, к Дню города, который райцентр отметит в сентябре, установят трехметровый бронзовый памятник князю Гедымину. С его именем связано начало строительства Лидского замка.

В Слониме, который в этом году примет День белорусской письменности, установят памятник Льву Сапеге. Статуя известного старосты появится на центральной площади Слонима. Некогда издатель "Статута Великого княжества Литовского" был старостой древнего города, при Льве Сапеге Слоним активно развивался.

В управлении культуры рассказали, что эскизы памятников прошли серьезный конкурсный отбор. Авторами работы в Лиде стали скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай, в Слониме - Иван Миско, Владимир Пипин и Сергей Логвин.-0-