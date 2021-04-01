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01 апреля 2021, 15:29

В Добруше появятся футбольный стадион и новая аллея

Добруш. Фото из архива
Добруш. Фото из архива

1 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Добруш ожидает комплексное благоустройство. Об этом сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время диалоговой площадки с молодежью региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей поделился, что в ближайшие два года райцентр ожидает комплексное благоустройство. Не исключено, что здесь пройдет следующий День письменности. "Мы выбрали путь консолидирования средств для выполнения масштабных задач и реализации серьезных планов по благоустройству райцентров. Так, новый облик уже приобрел Мозырь. Следующий на очереди Добруш. Здесь возле райисполкома появится новая аллея, планируем построить футбольный стадион", - рассказал он.

Губернатор отметил, что все желающие могут предложить свои идеи по преображению райцентра. Буквально сразу появились первые инициативы. Так, первый секретарь Добрушского районного комитета БРСМ Татьяна Савельева предложила обустроить для молодежи место отдыха "Остров" и помочь сделать эту площадку интереснее.

Председатель облисполкома поддержал инициативу. Он заверил, что власти готовы выслушать все предложения по совершенствованию облика города и финансово поддержать лучшие из лучших.

Диалог молодежи с губернатором длился около двух часов. Не было закрытых тем - Геннадий Соловей всегда открыт к конструктивному разговору. Более 100 молодых и инициативных людей со всех районов области собрались сегодня в Гомеле, чтобы задать интересующие вопросы губернатору. В диалоге затронули темы строительства и реконструкции объектов здравоохранения региона, возведения новой школы в микрорайоне Хутор в Гомеле, а также развития районов.-0-

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