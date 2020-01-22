В Добруше в верховьях Ипути из-за ЧП на гидросооружении уровень воды упал почти на 2 м

22 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добруше в верховьях реки Ипуть из-за ЧП на гидросооружении почти на 2 м упал уровень воды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Добрушском райисполкоме.
О спаде воды в реке в центр оперативного управления райотдела по ЧС сообщила сегодня утром дежурная смена спасательной станции ОСВОД. На место оперативно прибыли дорожные службы, МЧС.
"На мосту через Ипуть сорвало затвор в первом пролете. Силами ДЭУ 46 установлены резервные затворы. Работа сооружения восстановлена в 13.25", - рассказал заместитель генерального директора по производству РУП "Гомельавтодор" Денис Ясько.
Как отметили в райисполкоме, к настоящему времени уровень воды в Ипути поднялся уже на 70-80 см.
Подтоплений подворий местных жителей не произошло, пострадавших нет.
Причину произошедшего предстоит выяснить.-0-
Фото газеты "Добрушский край"