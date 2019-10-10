В Добрушском районе перезахоронили останки трех красноармейцев

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе перезахоронили останки трех воинов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Останки трех человек были обнаружены во время раскопок в 300 м от общего захоронения в деревне Вылево. "К сожалению, их имена и звания установить не удалось, однако по сохранившимся в земле остаткам личных вещей и пуговиц понятно, что это были солдаты Красной армии", - рассказали в райисполкоме.

Направление поисковых работ задали представители общественного объединения "Нiколi не забудзем!". Раскопкам предшествовала значительная работа по определению максимально точных ориентиров: были опрошены местные старожилы, подняты и изучены архивные документы о дислокации военных подразделений.

Сегодня останки захоронены в братской могиле соседней деревни Демьянки, где покоятся 166 воинов, имена 164 из которых известны. Память освободителей почтили представители местных органов власти, советов депутатов и ветеранов, военного комиссариата, зоны отчуждения, поисковой группы, благочиния, жители района и молодежь.

Цикл мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, в эти дни продолжает республиканская акция "Во славу общей Победы!". В Добрушском крае акция стартовала с мемориального комплекса в агрогородке Жгунь. Горсть земли с места захоронения 76 солдат и памяти о сельчанах, погибших на фронтах и в партизанской борьбе, поместили в холщовый мешочек. Сегодня символический забор земли с мирным митингом при участии представителей сельсовета и подрастающего поколения прошел на братской могиле гражданского кладбища "Лядцы" в райцентре. Мемориал - одно из самых крупных воинских захоронений в районе. Здесь вечный покой нашли солдаты-освободители со всего СССР.

Финальный аккорд акции в районе состоится 12 октября. В торжественной обстановке у мемориального комплекса "Память" в Добруше землю, собранную с 40 братских могил и воинских захоронений 14 сельских советов, объединят в одну общую капсулу. В честь 76-й годовщины освобождения края сосуд с символикой района будет передан для транспортировки и закладки в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.-0-