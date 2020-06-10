В Добрушском районе по просьбе сельчан подкорректировали схему маршрутного движения

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе по просьбе сельчан подкорректировали схему движения маршрутного транспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Гомельского облисполкома.

Жители деревни Жгунская Буда направили коллективное обращение в местный райисполком с просьбой внести коррективы в схему маршрутного движения. Жгуно-Буда известна со времен ВКЛ, находится в 10 км от райцентра, неподалеку железнодорожная станция Зябровка. Жители достаточно мобильны и активно пользуются транспортом.

В обращении сельчане просили местные власти посодействовать в решении волнующего вопроса. Оптимальный вариант для заявителей - заезд общественного транспорта в Жгуно-Буду вечером по средам и пятницам. Просили рассмотреть и возможность дополнительного заезда автобуса из Добруша в Жгуно-Буду. Под документом подставили подписи 20 человек.

"Вопрос решен положительно. Учтены интересы пассажиров. Специалисты "Гомельоблпассажиртранса" проработали тему и внесли изменения по указанным в обращении маршрутам", - уточнили в облисполкоме. Как прокомментировали в отделе, тема транспортного сообщения нередка в общем числе обращений.

"Гомельоблпассажиртранс" - единый оператор автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении по юго-восточному региону страны. На предприятии постоянно проводят мониторинг пассажиропотоков, при необходимости оптимизируют маршрутные направления.-0-