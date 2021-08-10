В Докшицах в пятый раз пройдет "Фестиваль двух рек"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 10 августа 2021
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:03 Румынская теннисистка Кырстя стала соперницей Азаренко на крупном теннисном турнире в Монреале Спорт
09:00 Сенатор Виктор Ананич поблагодарил передовиков Могилевщины за напряженный труд во время уборочной страды Общество
08:50 ТОП-5 мероприятий: как нескучно провести будние дни Ссылки на БелТА Плюс
08:45 В Круглянском районе откроют мемориальную доску в честь основателя одного из хозяйств Регионы
08:33 Площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась на 220 тыс. га В мире
08:25 В футбольной Лиге чемпионов определятся все участники плей-офф Спорт
08:13 Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 204 млн В мире
08:01 В Докшицах в пятый раз пройдет "Фестиваль двух рек" Регионы
07:43 В Пакистане от взрыва гранаты в магазине погиб человек В мире
07:39 В Беларуси за январь-июль зарегистрировано 890 новых случаев ВИЧ-инфекции Общество
07:39 ФОТОФАКТ: Звездопад Персеиды в небе над Беларусью Калейдоскоп
07:18 Новый эколого-туристический комплекс открыли в Пинском районе Регионы
07:05 Третьекурсница БГУ признана "Лучшим студентом-2021" в СНГ Общество
07:00 Лукашенко: Беларусь придает важное значение развитию всестороннего сотрудничества с Эквадором Президент
07:00 Картина дня: "Большой разговор с Президентом", экипаж-четырехтысячник и встреча олимпийцев Общество
00:47 Более 150 тыс. жителей были эвакуированы в Китае из-за мигрирующих слонов В мире
00:07 В Венеции затопило площадь Сан-Марко В мире
09.08.21
09.08.21 23:32 В результате опрокидывания лодки на юге Китая погибли 8 человек, 5 пострадали В мире
09.08.21 22:49 Биткоин снова растет: его цена поднялась выше $46 тыс. Технологии
09.08.21 22:08 Несовершеннолетние братья повредили более 20 надгробий на кладбище в Мядельском районе Происшествия
09.08.21 22:07 В Греции за несколько дней вспыхнуло 586 пожаров В мире
09.08.21 22:02 Президент Беларуси в прекрасной политической и физической форме - участник "Большого разговора" Общество
09.08.21 21:55 Противники вакцинации попытались прорваться в телецентр ВВС в Лондоне В мире
09.08.21 21:46 "Гомель" стал последним четвертьфиналистом Кубка Беларуси по футболу Спорт
09.08.21 21:40 Главред журнала "Национальная оборона": мы убедились, что между Беларусью и Россией надежный союз Общество
09.08.21 21:35 Белорусские баскетболисты победили румын в квалификации чемпионата мира Спорт
09.08.21 21:29 В Китае для пострадавшей от наводнений провинции Хэнань собрали $1,3 млрд В мире
09.08.21 21:25 Мошенники украли со счета минчанина свыше Br68 тыс. Происшествия
09.08.21 21:24 Медучреждения Витебской и Могилевской областей значительно увеличили запас СИЗов по отдельным позициям Общество
09.08.21 21:19 Похищали горох, сено и топливо - милиция Гродненской области рассказала об уголовных делах в АПК Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
10 августа 2021, 08:01

В Докшицах в пятый раз пройдет "Фестиваль двух рек"

Фото из архива
Фото из архива

10 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Докшицах 14-15 августа пройдет V Республиканский социально-культурный проект "Фестиваль двух рек", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Докшицком райисполкоме.

Предварят основные празднования выставки интеллектуальные батлы, квест-игры и концерты, которые состоятся 12-13 августа.

Стартует же "Фестиваль двух рек" 14 августа активно и спортивно: на городском стадионе в Докшицах пройдут межрайонные соревнования по футболу. На празднике сельсоветы района представят свои подворья, где гости фестиваля смогут узнать, чем богата докшицкая земля и каково ее культурное наследие. В городе мастеров любители оригинальных сувениров смогут приобрести для себя памятную вещицу о фестивале. Также пройдет конкурс-выставка фотозон "Докшицы - любимый город" среди организаций района, итоги которой подведут на второй день фестиваля. Учреждения образования и жители Докшицкого района представят на суд жюри оригинальные зонтики в конкурсе-выставке "Под куполом хорошего настроения". Для представителей золотого возраста будет организована развлекательная площадка "Для тех, кто молод душой". В открытом пленэре художников "Палітра сяброўства", который разместится на берегу городского озера, примут участие все желающие, чтобы запечатлеть местные красоты. На площади у городского центра культуры пройдет яркая и веселя праздничная программа "С днем рождения, любимый город!". А после нее первый день масштабного мероприятия завершит праздничная дискотека под открытым небом.

Праздничные гулянья в воскресенье украсит торжественное театрализованное шествие "Две реки собирают друзей". В парке "Заозерном" конкурсанты представят свои креативные работы, представляющие герб Докшиц и логотип фестиваля, изготовленные из различных материалов. На берегу озера работники культуры проведут красочный обряд "Лебединая верность". В летнем амфитеатре будет представлена праздничная программа, посвященная столице фестиваля и культурному проекту. Юные и взрослые вокалисты посоревнуются в конкурсе "Березинские напевы". У семей со всей Витебской области также будет возможность принять участие в творческом конкурсе "Мир вашему дому". А юные спортсмены из Докшицкой районной ДЮСШ представят зрителям впечатляющее выступление, полное точных, выверенных движений и отточенной техники. Спортивная составляющая фестиваля пополнится еще турниром по пляжному футболу и велоквестом по территории района.

На протяжении дух дней на фестивале будут работать детские аттракционы, торговые ряды и тематические площадки. С наступлением сумерек на городском озере гости праздника смогут увидеть зажигательное фаер-шоу на воде.

Одним из итогов фестиваля станет церемония награждения победителей творческих и спортивных состязаний. А праздничный концерт, в котором ожидается участие белорусского певца, теле- и радиоведущего, актера Георгия Колдуна и поп-фолк группы "Лялькі Карпарэйшн", поставит яркую точку в мероприятии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область фестиваль
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Круглянском районе откроют мемориальную доску в честь основателя одного из хозяйств
Фото Пинского райисполкома Новый эколого-туристический комплекс открыли в Пинском районе
Экипаж старшего комбайнера Николая Даречкина и комбайнера Константина Солодухи Первый экипаж-четырехтысячник чествовали в Могилевской области
Андрей Есин, Иван Козич и Андрей Савицкий Первые молодежные экипажи-тысячники определились на уборочной в Гродненском районе
Фото из архива Кировские аграрии приступили к уборке урожая арбузов
Фото из архива КГК проведет в Минске и регионах горячие линии на тему доступности и качества школьных товаров
Главное
Александр Лукашенко "Большой разговор с Президентом" продолжался рекордные 8 часов. Самое главное - в подборке БЕЛТА
Лукашенко: нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции
Лукашенко: из 28 союзных программ осталось согласовать одну
Сенатор Виктор Ананич поблагодарил передовиков Могилевщины за напряженный труд во время уборочной страды
Топ-новости
Картина дня: "Большой разговор с Президентом", экипаж-четырехтысячник и встреча олимпийцев
"Не обезумели и не ввели комендантский час" - Лукашенко о том, благодаря чему экономика Беларуси развивается
"Мирными акциями там не пахло" - Лукашенко о прошлогодних протестах в Беларуси
Лукашенко: не решим проблемы в образовании - не решим ни одной проблемы в обществе
ФОТОФАКТ: Звездопад Персеиды в небе над Беларусью
Лукашенко: Беларусь не собирается вводить санкции в отношении Украины
Европейские правозащитники не замечают нарушения прав беженцев литовскими властями - ГПК
По новой программе "Семейный капитал" более 19,8 тыс. многодетных семей открыли депозиты
Гайдукевич: кто кричит на Западе о демократии, думает лишь о себе и своих геополитических интересах
Parimatch анонсирует масштабное партнерство с ФК "Челси"
Зась: комбинированная атака на Беларусь с целью свержения законной власти продолжается
Участник "Большого разговора с Президентом": главное - работать ради Отечества и общего блага
Мурманская область готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений
До конца лета осталось 23 дня! Успейте инвестировать выгодно! Покупайте квартиры в квартале "Евразия" по старым ценам!
Усовершенствован порядок приема, оформления и рассмотрения заявлений по вопросам гражданства
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.