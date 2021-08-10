В Докшицах в пятый раз пройдет "Фестиваль двух рек"

10 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Докшицах 14-15 августа пройдет V Республиканский социально-культурный проект "Фестиваль двух рек", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Докшицком райисполкоме.

Предварят основные празднования выставки интеллектуальные батлы, квест-игры и концерты, которые состоятся 12-13 августа.

Стартует же "Фестиваль двух рек" 14 августа активно и спортивно: на городском стадионе в Докшицах пройдут межрайонные соревнования по футболу. На празднике сельсоветы района представят свои подворья, где гости фестиваля смогут узнать, чем богата докшицкая земля и каково ее культурное наследие. В городе мастеров любители оригинальных сувениров смогут приобрести для себя памятную вещицу о фестивале. Также пройдет конкурс-выставка фотозон "Докшицы - любимый город" среди организаций района, итоги которой подведут на второй день фестиваля. Учреждения образования и жители Докшицкого района представят на суд жюри оригинальные зонтики в конкурсе-выставке "Под куполом хорошего настроения". Для представителей золотого возраста будет организована развлекательная площадка "Для тех, кто молод душой". В открытом пленэре художников "Палітра сяброўства", который разместится на берегу городского озера, примут участие все желающие, чтобы запечатлеть местные красоты. На площади у городского центра культуры пройдет яркая и веселя праздничная программа "С днем рождения, любимый город!". А после нее первый день масштабного мероприятия завершит праздничная дискотека под открытым небом.

Праздничные гулянья в воскресенье украсит торжественное театрализованное шествие "Две реки собирают друзей". В парке "Заозерном" конкурсанты представят свои креативные работы, представляющие герб Докшиц и логотип фестиваля, изготовленные из различных материалов. На берегу озера работники культуры проведут красочный обряд "Лебединая верность". В летнем амфитеатре будет представлена праздничная программа, посвященная столице фестиваля и культурному проекту. Юные и взрослые вокалисты посоревнуются в конкурсе "Березинские напевы". У семей со всей Витебской области также будет возможность принять участие в творческом конкурсе "Мир вашему дому". А юные спортсмены из Докшицкой районной ДЮСШ представят зрителям впечатляющее выступление, полное точных, выверенных движений и отточенной техники. Спортивная составляющая фестиваля пополнится еще турниром по пляжному футболу и велоквестом по территории района.

На протяжении дух дней на фестивале будут работать детские аттракционы, торговые ряды и тематические площадки. С наступлением сумерек на городском озере гости праздника смогут увидеть зажигательное фаер-шоу на воде.

Одним из итогов фестиваля станет церемония награждения победителей творческих и спортивных состязаний. А праздничный концерт, в котором ожидается участие белорусского певца, теле- и радиоведущего, актера Георгия Колдуна и поп-фолк группы "Лялькі Карпарэйшн", поставит яркую точку в мероприятии.-0-