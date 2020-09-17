В домах-интернатах Витебской области от гриппа планируют вакцинировать всех

17 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области планируют провести вакцинацию против гриппа всех сотрудников и жильцов домов-интернатов, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления социальной поддержки населения и стационарных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко.

Прививка - наиболее эффективная защита от гриппа и его осложнений. Сентябрь - ноябрь - оптимальное время для вакцинации перед ожидаемым сезонным подъемом заболеваемости.

По словам Веры Астапенко, в домах-интернатах северного региона во время наиболее активной фазы пандемии и в последующие дни не допустили распространения инфекций (в том числе коронавирусной). К возможной второй волне болезни сотрудники также подготовлены. "Средств индивидуальной защиты и дезинфекторов закуплено на три месяца вперед. Разрабатываются новые мероприятия и методы, которые будут препятствовать распространению коронавирусной инфекции. Вместе с медиками работаем над этим, ситуация стабильная, заболевших нет", - отметила специалист.

В домах-интернатах ежедневно проверяют температуру у работников. Для встреч родственников с проживающими организованы отдельные комнаты, где созданы условия, чтобы свести контакты к минимуму. Также практикуется общение через Skype.

В домах-интернатах Витебской области проживают более 3,5 тыс. человек и трудятся свыше 2 тыс. специалистов. Все учреждения получили паспорта готовности к осеннее-зимнему периоду.

Сегодня в Витебске прошло заседание коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома. Участники обсудили улучшение условий труда, аттестацию рабочих мест и профилактику производственного травматизма. Также специалисты затронули вопросы укрепления общественной безопасности и дисциплины в домах-интернатах.-0-