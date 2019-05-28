В доме на ул.Широкой требуют укрепления еще 10 колонн

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты выполнили общее обследование здания жилого дома по ул. Широкой, 3, выявлено 10 колонн с дефектами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в "Минском городском жилищном хозяйстве".
По предварительным данным установлено, что в первом подъезде надо укрепить две колонны, во втором - шесть, в третьем - две. При этом шесть из десяти колонн расположены в подвале.
Решение по количеству усиливаемых колонн будет принято по результатам детального обследования дома специалистами НПУП "Стройреконструкция". Ориентировочно к 31 мая будет разработано техническое заключение о состоянии строительных конструкций.
К слову, специалисты также обследовали столичные многоэтажки, конструктивно схожие с домом на ул.Широкой. По предварительной информации, нарушений, которые могли бы повлиять на несущую способность жилых домов, в Минске не выявлено.
Как сообщалось, ремонтные работы в доме №3 на ул.Широкой по усилению монолитной колонны второго подъезда прошли 26 апреля. Для обеспечения безопасности жильцов дома и дополнительных мер предосторожности на время работ были организованы мероприятия по оповещению и выводу жителей.-0-
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