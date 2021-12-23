В Дрогичине закрыли четыре торговых павильона из-за нарушения температурного режима

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине приостанавливают деятельность четырех торговых объектов, в которых не соблюдается температурный режим, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Андрей Шульжик.

"К нам начали поступать сообщения о нарушениях температурного режима на рабочих местах. Мобильная группа райисполкома совместно со специалистами санстанции оперативно обследовала указанные объекты. Сведения подтвердились", - сказал Андрей Шульжик.

По результатам мониторинга зафиксировано нарушение температурного режима в торговых павильонах "Белсоюзпечати" №2 и №4 в райцентре. На момент обследования температура в них была соответственно 9 и 14 градусов тепла, что ниже минимальной нормы. В торговом объекте Барановичской птицефабрики "Дружба" зафиксировано 12 градусов выше нуля, в соседнем с ним павильоне частного предприятия "Чаравічкі" - 7 градусов.

"Все эти объекты находятся на улице и недостаточно утеплены. В прошлом году с их собственниками проводилась профилактическая работа. Некоторые даже заверили, что уже закупили соответствующие материалы для утепления павильонов. Однако, как говорится, воз и ныне там. Поэтому принято постановление о запрещении эксплуатации объектов до устранения нарушений", - резюмировал главный специалист.

По его словам, комиссия продолжит мониторинг на предмет соблюдения температурного режима в организациях и на предприятиях района.-0-