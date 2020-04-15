В Дрогичинском районе обновили памятник землякам, погибшим в годы войны

15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В деревне Симоновичи Дрогичинского района обновили памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА методист по историко-культурному наследию районной клубной системы Людмила Веремейчик.

Раньше к обелиску Кургана Памяти была прикреплена только табличка с текстом, что памятник установлен в честь воинов, партизан и мирных граждан, павших в борьбе за свободу и независимость Родины в 1941-1945 годах. Уроженец Симоновичей Сергей Литвинко предложил восстановить из небытия имена погибших на войне односельчан. Инициативу поддержали сотрудники Дрогичинского военно-исторического музея им. Д.К.Удовикова.

"Совместными усилиями мы проделали большую работу, уточнили список погибших земляков. При содействии Сергея Литвинко привлечены Br2,8 тыс. спонсорских средств. За эти деньги изготовлены шесть мемориальных плит с выгравированными 186 фамилиями", - рассказала Людмила Веремейчик. Она добавила, что спонсорскую помощь для обновления памятника на малой родине оказал генеральный директор КУП "Брестжилстрой" Александр Романюк.

Мемориальные плиты установили у подножия Кургана Памяти. Активисту и работникам музея помогали представители Вульковского сельского Совета, военно-исторического клуба "Пересвет", работники учреждений культуры. В ближайшее время завершится благоустройство прилегающей территории.

В Дрогичинском районе насчитывается 110 памятников погибшим в военное время, в том числе 56 воинских захоронений. Их сейчас обновляют, приводят в порядок прилегающую территорию, высаживают деревья, кустарники и цветы. Все работы по благоустройству будут выполнены до 1 мая.-0-

Фото Дрогичинского районного военно-исторического музея им. Д.К. Удовикова