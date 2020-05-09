В Дубровенском районе открылся обновленный мемориальный комплекс "Рыленки"

9 мая, Дубровенский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Дубровенском районе сегодня после масштабной реконструкции открылся мемориальный комплекс "Рыленки", передает корреспондент БЕЛТА.

В митинге-реквиеме, посвященном 75-летию Великой Победы, который сегодня здесь состоялся, приняли участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, представители органов власти Дубровенского, Оршанского и Толочинского районов, местные жители и гости из других регионов.

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для жителей Дубровенского района, отметил председатель райисполкома Анатолий Лукашов. За годы немецкой оккупации на этой земле было сожжено 39 деревень, погибло множество мирных жителей. Здесь, не жалея своей жизни, совершили ратный подвиг тысячи солдат и офицеров - белорусы и русские, украинцы и таджики, грузины и молдаване, татары и казахи, узбеки и кыргызы. "Победа над врагом досталась дорогой ценой. Более 42 тыс. воинов-освободителей покоятся на территории района. Сегодня мы вместе скорбим о погибших на полях сражений, умерших в то время от ран и голода, замученных фашистскими оккупантами. Мы - наследники героического прошлого наших отцов, дедов и прадедов - не имеем права забывать их имена и должны делать все возможное, чтобы увековечить в веках подвиг героев-освободителей. Это наш святой долг и обязанность", - подчеркнул Анатолий Лукашов.

"День Победы - великий праздник, символ свободы, надежды и стабильности, национальной гордости и светлой памяти о героях-победителях, отдавших свою жизнь во имя счастья миллионов людей во всем мире", - добавил председатель райисполкома.

Сегодня почтить память защитников Отечества приехала семья Короткиных с тремя детьми и родственниками. "Мы из Орши. Каждый год 9 Мая мы совершаем путешествие по мемориалам Витебской области, начиная с комплекса "Рыленки". Это наша семейная традиция", - рассказывает глава семьи Сергей. Дед мужчины прошел две войны, был в плену. Рассказы о тех годах произвели в детские годы на него глубокое впечатление и навсегда остались в памяти. "Посещение памятных мест в этот день - дань уважения и памяти подвигу деда, подвигу всех солдат, воевавших за нашу землю. Хочу, чтобы и мои дети с малых лет понимали, какой ценой была добыта Победа и независимость нашей страны", - поделился мужчина.

Мемориальный комплекс "Рыленки" воздвигнут в 1973 году на Рыленском братском кладбище Дубровенского района. Здесь увековечена память советских воинов 11-й гвардейской и 31-й армии, погибших в жестоких боях с октября 1943 года по июнь 1944-го. После реконструкции здесь установлено 228 новых гранитных мемориальных плит с фамилиями погибших, обустроены пешеходные дорожки, заменено ограждение, уложена плитка. Появилось видеонаблюдение, установлены стелы и входной портал. В мемориале увековечены имена более чем 9,4 тыс. бойцов (при его возведении было известно о 6 тыс.). На реконструкцию затрачено Br1,5 млн бюджетных и внебюджетных средств.-0-