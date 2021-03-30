В Дубровенском районе пройдет форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России

30 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России, посвященный Дню единения народов двух стран, пройдет 2 апреля в Дубровенском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

В мероприятии с белорусской стороны примут участие молодые руководители организаций, предприятий, общественных объединений, депутаты Дубровенского, Городокского и Лиозненского районов. С российской - депутаты, главы районов региона, представители молодежного парламента. "Все делегаты форума посетят мемориальный комплекс "Рыленки", где примут участие в патриотическом проекте БРСМ "Память сердца". Они возложат цветы к мемориалу, выложат из зажженных лампад сердце", - отметили в обкоме молодежного объединения.

В здании Днепровской мануфактуры, одного из старейших белорусских предприятий, состоится открытие мероприятия - встреча с руководством района в формате открытого диалога, тренинг #ЯЛидер. Затем участники посетят рабочие цеха и склады Дубровенского льнозавода.

Во время посещения районного историко-краеведческого музея молодые люди на фарфоровой тарелке с изображениями флагов Беларуси и России оставят свои автографы в знак встречи. Предмет передадут в фонд музея. Программа завершится концертом творческих коллективов Дубровенского района и подведением итогов.

Организаторами форума молодых лидеров приграничья выступили Витебский областной комитет БРСМ совместно со Смоленской областной организацией Российского союза молодежи, а также Дубровенский райисполком и районный Совет депутатов.-0-