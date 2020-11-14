В двух районах Брестской области ограничили время работы общепита и развлекательных заведений

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дрогичинский и Березовский райисполкомы ввели ограничительные мероприятия в связи с эпидемиологической обстановкой. Соответствующие решения опубликованы сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документам, на территории этих районов до 23.00 ограничено время работы объектов общественного питания, объектов, в которых оказываются услуги по организации отдыха и развлечений, и игорных заведений. Надлежит также исключить проведение в торговых центрах, магазинах и объектах общественного питания групповых презентаций, дегустаций, рекламных акций и иных мероприятий, а также выставок, презентаций и ярмарок в закрытых помещениях.

Решения райисполкомов вступают в силу после опубликования.-0-