В двух районах Минска произошел сбой в работе водозабора

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Советском и Центральном районах Минска произошел сбой в работе насосного оборудования. В связи с этим возможны проблемы с водой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Сбой произошел в работе оборудования насосной станции 2-го подъема "Зеленый луг" 5-го водозабора "Боровляны". По этой причине сегодня утром могло ухудшиться качество водоснабжения у жителей Советского района, в частности, по улицам Некрасова, Беды, Восточная, Богдановича, Ломоносова, Корш-Саблина, Гало, Я.Коласа, Сурганова, а также на Калиновского и в квартале Орловской, Гая, Карастояновой, Азизова, Каховской, Куйбышева. После инцидента четыре бригады аварийно-восстановительных работ оперативно занялись промывкой сетей.

В пострадавшие районы были направлены автоцистерны с питьевой водой. Их адреса: ул.Восточная, 50, ул.Калиновского, 24, ул.Цнянская, 17, ул.Я.Коласа, 21, ул.Беды, 11/1.

В настоящее время качество воды с насосной станции соответствует всем нормативам, оно также нормализовалось у потребителей по улицам Некрасова, Беды, Восточная, Богдановича. Сейчас дополнительно проводится лабораторный контроль качества воды.-0-