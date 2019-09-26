В Дзержинске начнет подавать тепло реконструированная котельная на щепе

26 сентября, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске в новом отопительном сезоне подавать тепло в том числе будет реконструированная котельная на щепе. Об этом журналистам сообщил председатель Дзержинского райисполкома Николай Артюшкевич сегодня перед выездным заседанием Миноблисполкома в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году у нас в отопительный сезон будет работать реконструированная котельная на щепе по ул.Протасова. Мы установили два котла по 2 МВт на щепе и таким образом ушли от газа. Подачу тепла и горячей воды в жилфонд и на другие объекты котельная будет обеспечивать при температуре до минус 5 градусов. В более холодную погоду придется дополнительно включать два резервных газовых котла, также установленных в помещении", - сказал Николай Артюшкевич.

Дзержинский район к новому отопительному сезону готов на 100%: все котельные исправны и отремонтированы, заменены теплотрассы, подготовлено топливо. Вчера, 25 сентября, было дано распоряжение о подаче тепла в дошкольные и школьные учреждения, библиотеки и музеи. Если в течение пяти дней будет менее плюс 10 градусов, тепло подадут на все объекты социальной сферы. Если в этот период температура будет ниже плюс 8, потеплеет в жилфонде и на других объектах. "Пока у нас только два дня было меньше 10 градусов тепла", - добавил председатель райисполкома.

В районе завершается перекладка теплосетей: было запланировано 4 км, на последнем объекте работы окончат до 1 октября. Всего в районе функционирует 190 км теплосетей, из них в старом исполнении осталось около 20 км.-0-