В Дзержинске обновили поврежденную ураганом зеленую зону

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске завершили обновление зеленой зоны возле городского Дома культуры, которая пострадала после августовского урагана. Об этом в своем Instagram-профиле написал председатель Дзержинского райисполкома Максим Лысенко, сообщает БЕЛТА.
"После августовской непогоды, когда ураган повредил множество деревьев в районе, работники Дзержинского ЖКХ провели комплексные обследования лесных и парковых массивов. Специалисты установили, что большинство деревьев на аллеях возле Дома культуры аварийные, их необходимо удалить, чтобы не подвергать опасности детей и взрослых, ежедневно посещающих учреждение культуры", - рассказал Максим Лысенко.
Над проектом нового парка трудился ландшафтный дизайнер. Городское пространство украсили туи, пузыреплодник, ели, ивы, клены и другие насаждения.-0-