25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле здания почты в Дзержинске планируют установить знак нулевого километра. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Дзержинского райисполкома Максим Лысенко.

"В прошлом году в Дзержинске приступили к благоустройству площади перед зданием почты. Здесь оборудуют пешеходные связи, парковку, меняют дорожное покрытие. Когда планировали реконструкцию, также интересовались мнением местных жителей. Одна из горожанок предложила установить знак нулевого километра, который является начальной точкой отсчета дорожных расстояний. Во многих странах мира он размещается в центре столицы, есть такой и в Минске. Мы решили создать такой знак и в Дзержинске", - рассказал Максим Лысенко.

Каждый желающий может поучаствовать в разработке проекта будущего элемента. Для этого необходимо присылать изображение уже существующего знака или же уникальный эскиз в "директ" профиля председателя райисполкома в Instagram.-0-