В Дзержинске в течение трех месяцев решат проблемы с общественным транспортом

26 января, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске в течение трех месяцев решат проблемы с маршрутами общественного транспорта. Об этом журналистам сегодня рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин после проведения личного приема граждан в этом городе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы на приеме, на первый взгляд, звучали стандартные, но вместе с этим обоснованные. Увидел неравнодушие граждан, люди переживают за город. Тем более количество населения в Дзержинске быстро увеличивается, что радует. Системный вопрос, который поднимался сегодня - это работа автотранспорта в Дзержинске, есть нарекания. Вчера была встреча с руководителями ОАО "Миноблавтотранс", решили, что в течение буквально трех месяцев наведем порядок по транспортному сообщению как внутри города, так и с Минском", - сказал Александр Турчин.

Губернатор отметил, что в Дзержинске также есть проблемы с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством, но у председателя местного райисполкома есть варианты решения данных вопросов. Вместе с тем город развивается. В скором времени здесь построят физкультурно-оздоровительный комплекс, в больнице будут установлены аппараты для МРТ и КТ.-0-