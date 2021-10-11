11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе из-за аварии без воды остаются более 60 домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"10 октября в 19.50 спасателям поступило сообщение о неисправности глубинного насоса скважины водозабора в агрогородке Путчино Дзержинского района Минской области. Без водоснабжения остаются 5 многоквартирных и 59 частных жилых домов. Организован подвоз воды", - рассказали в пресс-службе.

Предполагаемое время восстановления водоснабжения - сегодня в 18.00.-0-