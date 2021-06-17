В Дзержинском районе наградили победителей республиканского конкурса "Нам мир завещано беречь"

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Партизанском лагере" в Станьково наградили победителей республиканского конкурса детского рисунка "Нам мир завещано беречь", сообщает БЕЛТА со ссылкой на новостной портал Дзержинского района.

В начале года Белорусское общественное объединение ветеранов учредило конкурс детского рисунка "Нам мир завещано беречь". Более 2 тыс. ребят из всех уголков страны прислали работы по теме Великой Отечественной войны. Награждение победителей состоялось в "Партизанском лагере" в Станьково. "Эта земля, на которой мы сегодня собрались, - легендарная. Здесь родился, учился и погиб в годы Великой Отечественной войны Марат Казей. Очень символично, что мы подводим итоги патриотического конкурса именно здесь. Я не профессиональный художник, но когда мы просматривали ваши картины, иногда сердце сжимало до боли. Очень неожиданным стало то, что даже пятилетние дети так глубоко мыслят", - сказал председатель Минской областной организации ветеранов Казимир Чарапковский.

"Мы были очень рады отправить рисунки на конкурс. Все, что на них изображено, - значимые события для нашей Родины, а мы через рисунки показали уважение к истории и свою любовь к Беларуси", - признались учащиеся из Дзержинского района Елизавета Антипова, Матвей Петухов и Ангелина Довнар.

После награждения гостей ждала праздничная программа, а в конце мероприятия все желающие смогли прогуляться по "Партизанскому лагерю".-0-