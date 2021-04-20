В Дзержинском районе водителя-инвалида после вмешательства прокурора освободили от штрафа

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После вмешательства прокурора Дзержинского района водитель, инвалид I группы, освобожден от административной ответственности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Мужчина обратился в прокуратуру с просьбой отменить постановление инспектора ДПС ГАИ о привлечении его к административной ответственности за нарушение правил стоянки автомобиля. Выписанный штраф в 5 БВ (Br145) обратившийся считал чрезмерно суровым, поскольку совершенное им правонарушение не причинило никакого вреда.

Как следовало из обращения заявителя, 7 января, около 10 часов, он со своей супругой подъехал на машине к магазину в Дзержинске. Дорожный знак "Остановка запрещена" он не заметил, так как тот был сильно запорошен снегом, а парковочные места загромождены глыбами снега и льда, что затрудняло въезд и выезд. Поэтому водитель припарковал автомобиль на обочине вдоль дороги, не создавая при этом препятствий для других авто и условий для ДТП. В этом месте машина была не более 10 минут.

Во время проверки прокуратура Дзержинского района установила: не были исследованы все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, защиты прав и законных интересов участников процесса. Например, не были учтены состояние здоровья водителя, признание им вины и чистосердечное раскаяние.

Прокурор Дзержинского района отменил постановление инспектора ДПС ГАИ и направил материалы для подготовки дела к новому рассмотрению.

Впоследствии начальник Дзержинской государственной автоинспекции признал правонарушение малозначительным и освободил мужчину от административной ответственности.-0-