В экономику Витебской области за январь-июль привлечено Br1,2 млрд инвестиций

26 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В экономике Витебской области наметилась положительная динамика по привлечению инвестиций в основной капитал. Об этом сообщила сегодня на заседании Витебского облисполкома председатель его комитета экономики Анжелика Никитина, передает корреспондент БЕЛТА.

"За январь-июль в экономику Витебской области привлечено Br1,2 млрд инвестиций в основной капитал. Рост за январь-август достиг 111%, в то время как за прошлый год этот показатель составлял 112%", - констатировала руководитель ведомства.

По словам Анжелики Никитиной, с 2016 года области удалось преодолеть тенденцию ежегодного сокращения объемов инвестиций: в среднем за год привлекается Br1,8 млрд, что в 1,3 раза выше, чем в предыдущей пятилетке (в 2011-2015 годах объем привлекаемых инвестиций составлял ежегодно примерно Br1,6 млрд). Все районы очень ответственно подошли к этому вопросу, в том числе ряд тех, где определенные индикаторы были ниже среднереспубликанского уровня. Сегодня они все улучшают свою ситуацию. Например, в Сенненском районе разработан атлас инвестора, реализуется инвестпроект по производству молочной продукции, есть инвестпроект по выращиванию форели.

Востребованной среди инвесторов остается площадка СЭЗ. На долгосрочную перспективу создана особая экономическая зона "Бремино-Орша". Повысилась активность бизнеса. Многие площадки под перспективные инвестпроекты рассматривает и местный бизнес, и иностранные инвесторы. Вместе с тем районам следует быть более активными в работе, в том числе по информированию о своем туристическом потенциале и имеющихся предложениях.

Эффективным инструментом привлечения инвестиций председатель комитета считает реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства. "Этот инструмент сотрудничества с учетом потенциала малого и среднего бизнеса и имеющихся преференций, имеет все предпосылки для развития, прежде всего в Оршанском и Полоцком районах, Витебске и Новополоцке, крупных райцентрах и районах, ориентированных под создание современных туристических объектов", - считает Анжелика Никитина. В качестве показательного примера она привела миорский проект по созданию кардиоцентра.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев подчеркнул, что вопросы повышения эффективности городов и районов за счет привлечения инвестиций в основной капитал являются ключевыми. Недостатки, по его мнению, есть в каждом районе, поэтому руководители на местах должны проанализировать работу своих команд в этой сфере и принять все меры, чтобы поправить ситуацию. "Все районы сегодня дотационные. Да, идет постепенное снижение дотационности, но активное снижение этого параметра напрямую связано с привлечением инвестиций в основной капитал. Крупные города должны проявлять особую активность, так как у них больше всего для этого возможностей", - заключил руководитель региона.-0-