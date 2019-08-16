В Елизово запустили модернизированное производство стеклотары

16 августа, Елизово /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В филиале ОАО "Гродненский стеклозавод" в поселке Елизово (Осиповичский район Могилевской области) сегодня открылось модернизированное производство стеклотары, передает корреспондент БЕЛТА.

Здесь впервые в Беларуси освоена технология, которая позволит выпускать облегченную стеклянную упаковку со снижением веса готовых изделий до 20%. Продукция будет иметь статус инновационной и импортозамещающей.

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"Совсем недавно это предприятие было в стадии ликвидации, у него было много различных проблем, - отметил в беседе с журналистами заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец. - Но после того как имущественный комплекс завода был выкуплен Гродненским стеклозаводом, ситуация стабилизировалась. Сейчас филиал работает успешно и активно развивается. Здесь достойный уровень заработной платы. А проведенная масштабная модернизация дает еще больше уверенности в будущем и открывающихся перспективах. В Елизово реализуется программа перехода Беларуси с пластиковой тары на стеклянную, будет налажен серийный выпуск облегченной стеклянной тары. Благодаря современному оборудованию здесь будет выпускаться конкурентоспособная, высококачественная продукция".

Техническое перевооружение завода выполнено менее чем за два месяца, что соответствует мировой практике для данного вида работ. Модернизация позволила увеличить производительность оборудования и срок эксплуатации стекловаренной печи, а также снизить энергозатраты.

В планах на 2020-2021 годы - расширение данного производства за счет модернизации еще одной стекловаренной печи и приобретения высокопроизводительного оборудования для выпуска облегченной стеклянной тары. Это позволит значительно нарастить объемы выпускаемой продукции.

Стекольный завод в поселке Елизово основан в 1913 году. Предприятие относится к группе многофункциональных стекольных компаний, является одним из крупнейших производителей бесцветной стеклянной тары на территории страны. В 2018 году имущественный комплекс завода был выкуплен Гродненским стеклозаводом для его дальнейшего развития. В настоящее время здесь работают более 500 человек.-0-

Фото Олега Фойницкого