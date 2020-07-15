В Елизово запустили серийное производство облегченной стеклотары

15 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Первое в Беларуси серийное производство облегченной стеклотары методом NNPB запустили в филиале ОАО "Гродненский стеклозавод" - "Елизово" (Осиповичский район Могилевской области). Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор филиала Денис Юрченко.

"В августе прошлого года мы завершили модернизацию второго цеха и одной из двух действующих на предприятии стекловаренных печей. Тогда мы заявили, что готовы на обновленном оборудовании освоить производство облегченной стеклотары. Для этого была проведена серьезная подготовительная работа, обучение персонала, осуществлялись экспериментальные запуски. И вот в июле этого года дан старт серийному производству облегченной стеклянной тары методом формования - NNPB (Narrow Neck Press and Blow), что в переводе означает узкогорлое прессо-выдувание", - отметил руководитель предприятия.

В настоящее время елизовский стеклозавод выпускает облегченную тару только для одного из своих основных заказчиков - холдинга "Минск Кристалл Групп". "Мы уже отгрузили первую партию нашему заказчику. Полагаю, в ближайшее время он начнет розлив своей продукции именно в наши облегченные бутылки и, возможно, с августа на прилавках магазинов появится продукция "Минск Кристалл Групп" в облегченном варианте и новом дизайне", - рассказал Денис Юрченко.

"Мы как единственное предприятие в Беларуси, освоившее выпуск облегченной продукции методом NNPB, будем в первую очередь производить ее для отечественных заказчиков, но экспортные поставки нами тоже рассматриваются, ведь такая тара востребована как внутри страны, так и за рубежом", - отметил директор завода.

По его словам, облегченная тара до 20% легче, чем стандартный вариант бутылки. Однако производить ее целесообразно в больших объемах, тогда можно получить ощутимую выгоду. "Для "Минск Кристалл Групп" в среднем мы планируем выпускать до 20 млн данного вида бутылок в год. При максимальной загрузке модернизированной печи можем изготавливать порядка 3-4 млн бутылок в месяц, но фактические объемы производства будут зависеть от потребностей заказчиков. Тем более что на этой печи мы изготавливаем не только бутылки, но и банки. А поскольку сейчас сезон заготовок, наша первоочередная задача - обеспечить отечественные сельхозпредприятия, которые занимаются переработкой сырья", - рассказал Денис Юрченко.

Завод в поселке Елизово основан в 1913 году. Он относится к группе многофункциональных стекольных компаний, является одним из крупнейших производителей бесцветной стеклянной тары на территории страны. В 2018 году имущественный комплекс предприятия был выкуплен Гродненским стеклозаводом.-0-