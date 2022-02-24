В Елизово завершили модернизацию одного из цехов стеклозавода

24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Крупный инвестпроект по модернизации цеха №4 реализован в филиале "Елизово" Гродненского стеклозавода. Торжественное мероприятие по запуску обновленного производства состоялось 24 февраля, передает корреспондент БЕЛТА.

"Елизовские стеклоделы объединили усилия с гродненскими коллегами в 2018 году, - отметил генеральный директор ОАО "Гродненский стеклозавод" Денис Юрченко. - С этого времени мы сделали модернизацию цеха №2, и сейчас - цеха №4. Благодаря такому осовремениваю производства следующие денежные вливания понадобятся здесь как минимум через 7 лет. Все, что установлено в цеху - это максимально модернизированное оборудование, работать на котором для людей легко и комфортно".

Масштабный и технически сложный инвестпроект предусматривал модернизацию стекловаренной печи, стеклоформующих машин, системы газоснабжения цеха, дозировочно-смесительной линии составного цеха для подачи шихты, линий транспортировки и упаковки стеклотары и другого оборудования. На производстве также установлены инспекционные машины контроля стеклотары и газовая печь подогрева форм.

По словам гендиректора, в перспективе проект позволит нарастить объемы продукции, снизить ее себестоимость и повысить качество готовых изделий. Это привлечет дополнительные инвестиционные ресурсы для сохранения прибыльного экспортно ориентированного и импортозамещающего производства стеклотары, отвечающего всем необходимым современным требованиям.

Работы по модернизации цеха начались 1 октября 2021 года и завершились 31 января 2022 года. На наладку сложного и многоступенчатого производственного процесса потребовался практически месяц.

Стекольный завод в поселке Елизово основан в 1913 году. Предприятие относится к группе многофункциональных стекольных компаний и считается одним из крупнейших белорусских производителей бесцветной стеклянной узкогорлой и широкогорлой тары для пищевых жидкостей и продуктов. Здесь производят стеклянную тару из бесцветного стекла. Ассортимент продукции насчитывает более 100 видов. В настоящее время в филиале трудятся более 550 человек.-0-