В энергосистеме Брестской области устранили последствия циклона "Ларс"

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В энергосистеме Брестской области устранены последствия циклона "Ларс", сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Брестэнерго".

"По данным на 15.40, в области не осталось населенных пунктов, где были бы перебои с электроснабжением, подключены все абоненты. Есть небольшое количество частных заявок на обслуживание, но это рабочий момент. Такие нам поступают ежедневно. Можно говорить, что сегодня предприятие перешло в штатный режим работы", - отметили в "Брестэнерго".

С 25 на 26 января в большинстве районов Брестской области произошли массовые отключения электроэнергии. Без света оказались 190 населенных пунктов, 1899 трансформаторных подстанций в 13 районах области.

Последствия "Ларса" были сопоставимы с теми, которые оставил после себя циклон "Хавьер". "Условия были очень тяжелыми: шел снег, дул сильный ветер. Обрывы случались на просеках, куда было сложно добраться даже специальному транспорту. Прежде чем приступить к ремонту ЛЭП, натяжке проводов, нашим специалистам приходилось разбирать завалы деревьев, расчищать просеку", - добавили на предприятии.

В аварийно-восстановительных работах были задействованы более 500 энергетиков Брестской области, им на выручку приехали бригады из других регионов страны. Большой вклад внесли сотрудники МЧС, ЖКХ, лесного и сельского хозяйства.-0-