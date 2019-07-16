Во дворах Минска в этом году оборудуют 19 детских и спортивных площадок

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По программе капитального ремонта в столичных дворах в 2019 году будет установлено 19 спортивных и детских игровых площадок. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора предприятия "Минское городское жилищное хозяйство" Алексей Герасимчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"У каждого оборудования есть технический паспорт, которым предусматривается, как оно должно устанавливаться. Большие игровые и детские игровые комплексы устанавливаются на дворовых территориях только в соответствии с проектно-сметной документацией. Например, в 2018 году в Минске по программе капитального ремонта дворовых территорий мы делали 10 объектов, в том числе устанавливали спортивное оборудование для занятий воркаутом. В этом году в планах 19 новых спортивных и детских площадок по программе капитального ремонта", - сказал Алексей Герасимчик.

Он подчеркнул, что и в прошлом, и в этом годах все такие площадки устанавливаются с ограждением. Детские площадки с резиновым покрытием пока появляются только во дворах новостроек. Также такое покрытие предполагается при модернизации по программе капремонта.

Если жители дворовых территорий хотят установить дополнительное спортивное или игровое оборудование, которое не предусмотрено проектом, это возможно, но за счет их собственных средств. Чаще жители изъявляют готовность потратиться на объекты для детей. В прошлом году, например, более 100 единиц детского оборудования установлено с участием населения.

Говоря о безопасности эксплуатации детского и спортивного оборудования, Алексей Герасимчик отметил, что здесь главное - присмотр за детьми и бережное отношение. Зачастую износ и поломки оборудования связаны с тем, что на детских качелях катаются взрослые, превышая допустимую нагрузку. "За июнь выявлены 103 единицы оборудования, которое подлежит ремонту. Если оборудование признается непригодным для дальнейшей эксплуатации, оно демонтируется и взамен устанавливается такое же по мере выделения финансирования.

Всего на обслуживании предприятий ЖКХ города 4070 детских игровых и спортивных площадок, на которых установлено 27 тыс. единиц оборудования. При обеспечении безопасности его эксплуатации предприятия руководствуются государственным стандартом. Он предполагает ежедневный визуальный контроль - для выявления видимых источников опасности, последствий воздействия вандалов, погодных условий; ежеквартальный контроль прочности, устойчивости. Раз в год проводится детальный контроль, когда проверяется состояние фундамента, несущих конструкций. Дополнительно в случае каких-то чрезвычайных происшествий проводятся внеплановые осмотры. В каждой организации назначено ответственное лицо из числа руководства, в должностных обязанностях мастеров - ежедневный осмотр.

В целом в Минске насчитывается 3,9 тыс. объектов физкультурно-спортивного назначения, которые находятся на балансе разных организаций. В том числе 19 стадионов, 7 манежей, 224 плавательных бассейна. Есть 1250 плоскостных сооружений, в том числе 235 спортивных площадок на внутридворовых территориях и две - в парках Тивали и Уго Чавеса. Среди данных площадок выделяются 40 комплексных и 44 многопрофильных площадки. Больше всего объектов для занятий физкультурой и спортом во Фрунзенском районе - 63.

Как пояснила заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко, каких-то стандартов обеспеченности населенных пунктов спортплощадками не существует. При этом уделяется большое внимание оснащению районов города объектами в соответствии с госпрограммой на 2016-2020 годы. Ежегодно предусматривается модернизация 10 площадок.

Врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Ирина Позняк добавила, что недавно вступил в силу новый нормативный документ на территории ЕАЭС - техрегламент, который направлен на то, чтобы установить нормы безопасности к оборудованию и покрытию детских площадок. Оно должно соответствовать определенным стандартам и подлежит сертификации либо подтверждению соответствия в форме декларации. Сертификации подлежат горки, качели, качалки, карусели, канатные дороги, детские городки и ударопоглощающее покрытие. Должен быть паспорт на оборудование и подтверждение соответствия качеству. Национальные стандарты безопасности действуют до 1 июня 2020 года.

В техрегламенте есть нюанс. Кроме паспорта и сопроводительного документа на игровое оборудование, все площадки должны иметь маркировку в виде пиктограмм либо табличку с указанием информации, для какого возраста предназначено оборудование, каков максимально допустимый вес. Также должны быть сведения, куда обратиться за медицинской помощью и для проведения демонтажа в случае неисправности оборудования.-0-