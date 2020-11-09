В Фаниполе и Столбцах в следующем году планируют построить детские сады и школы

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детские сады и школы в следующем году планируют построить в Фаниполе и Столбцах. Об этом журналистам рассказал начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Николай Башко во время открытия новой школы в агрогородке Занарочь Мядельского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Нас очень радует демографический рост. Много детей как дошкольного, так и школьного возраста, в особенности в городах-спутниках. В следующем году планируем в них реализовывать большие проекты. Например, построим детский сад и школу в Фаниполе, объекты в Столбцах", - рассказал Николай Башко.

Начальник главного управления по образованию Миноблисполкома также напомнил, что в этом году продолжат открывать новые объекты. Так, в Минском районе совсем скоро двери распахнет еще четыре дошкольных учреждения образования.-0-