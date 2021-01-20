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20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фаниполе из-за аварии без тепла и горячей воды были 65 многоквартирных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"19 января в МЧС поступило сообщение о том, что около 17.00 произошел прорыв трубопровода теплоснабжения диаметром 76 мм в Фаниполе Дзержинского района Минской области. На время проведения ремонтных работ без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 65 многоквартирных жилых домов, школа, гимназия, детский сад, поликлиника и дошкольный центр развития ребенка", - рассказали в пресс-службе.
В 21.37 теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей восстановлено. -0-